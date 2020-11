2020 war für uns alle ein hartes Jahr. Kein Wunder also, dass wir es kaum noch erwarten können, bis es endlich vorbei ist. Doch auf manche von uns kommt im Dezember noch eine große Veränderung zu.

Vor allem diese drei Sternzeichen sollten sich auf eine Überraschung gefasst machen.

Wassermann

Der Wassermann darf sich zum Jahresende auf jede Menge Veränderungen freuen. Für ihn klären sich nämlich endlich wichtige Themen, über die er sich schon lange den Kopf zerbricht. Vor allem in Sachen Liebe gibt’s für den Wassermann noch eine große Überraschung im Dezember. Einem positiven neuen Jahr steht damit nichts mehr im Weg!

Steinbock

Für den Steinbock war dieses Jahr besonders turbulent und von viel Stress geprägt. Doch zum Jahresende hin, geht es nun so richtig bergauf. Die harte Arbeit dieses Sternzeichens macht sich nun endlich bezahlt und beruflich steht eine richtig große Veränderung an, auf die der Steinbock schon lange gewartet hat. 2021 kann definitiv nur besser werden.

Löwe

Auch für den Löwen bringt der Dezember eine große Veränderung mit sich. Der sonst so egoistische und eher verschlossene Löwe hat in diesem Jahr nämlich gelernt, sich zu öffnen und feinfühliger zu werden. Er nimmt seine Mitmenschen bewusster wahr und nimmt deshalb auch mehr Rücksicht auf andere. Die konstante Veränderung, die dieses Sternzeichen 2020 durchgemacht hat, kommt im Dezember nun zu ihrem Höhepunkt und das Leben des Löwen wird so richtig auf den Kopf gestellt – und zwar im positiven Sinn!