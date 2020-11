In Zeiten wie diesen ist ein bisschen Ablenkung genau das, was wir brauchen. Warum also nicht einmal in die Welt der Podcasts eintauchen?

Diese Podcasts sind einfach perfekt geeignet um sich im zweiten Lockdown abzulenken:

1. Paardiologie

Paardiologie ist ein echter Romantiker unter den Podcasts und perfekt für alle, die sich ein bisschen mit ihrer Beziehung und ihrer Probleme beschäftigen wollen. Moderatorin und Autorin Charlotte Roche und ihr Mann Martin Keß sprechen offen über die Höhen und Tiefen ihrer eigenen Beziehung.

Dabei nehmen die beiden kein Blatt vor den Mund und scheuen auch nicht davor zurück, über ihre Beziehung zu scherzen: Von nervigen Streit-Themen, die jeder kennt, bis hin zu sehr privaten Problemen wie zum Beispiel Seitensprüngen. Im Fokus steht dabei vor allem, wie die Liebe zueinander bestehen bleibt und das Leben zu zweit mit seinen Auf und Abs gelingen kann. Ein wirklich motivierender und romantischer Podcast, der dennoch unglaublich erfrischend ehrlich ist.

2. Gemischtes Hack

Comedian Felix Lobrecht und Comedy-Autor Tommi Schmitt ist es gelungen, praktische Alltagshacks, Politik, witzige Gags und scheinbaren Nonsens in einem Podcast zu vereinen. Gemischtes Hack ist seit September 2019 exklusiv nur noch bei Spotify zu hören und thematisiert die verschiedensten Dinge aus unserem Alltag und unserer Gesellschaft – Und das immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Dieser Podcast sorgt in wirklich jeder Situation für gute Laune. Und wer kann in letzter Zeit nicht ein bisschen Spaß gebrauchen?

3. Mordlust

Wer auf Netflix, Amazon Prime und Co. schon alle Krimi- und Psycho-Dokus durch hat, sollte unbedingt mit dem Mordlust-Podcast weitermachen. Paulina Krasa und Laura Wohlers sind Fernsehjournalistinnen und thematisieren reale Mordfälle aus Deutschland. Mal wird aus der Sicht des Täters gedacht, mal aus der Sicht des Opfers. Im Fokus stehen sowohl die strafrechtlichen Aspekte als auch die Psyche der Beteiligten. Dabei läuft einem ein echter Schauer über den Rücken und lässt einen auch ein bisschen in die Gedankenwelt der Täter eintauchen. Ein spannender und gruseliger Podcast für einen Abend zu Hause.

4. The Harvey Weinstein Trial: Unfiltered

Der Gerichtsprozess gegen den Hollywood Film-Mogul Harvey Weinstein zählt zu einem der größten und schwerwiegendsten Fällen der #MeToo-Bewegung. Im Podcast mit dem amerikanischen Journalisten Phelim McAleer und seiner Frau Ann McElhinney wird der Prozess noch einmal durchlebt. Aussagen der Schauspielerinnen werden wortwörtlich nachgesprochen – sehr fesselnd und zeitweise nur schwer zu ertragen. Dieser Podcast ist es auf jeden Fall wert einmal reinzuhören.

5. Feuer und Brot

Der Podcast Feuer und Brot dreht sich um Feminismus, Selbstliebe, die weibliche Lust, Menstruation und Geschlechterdefinitionen in unserer heutigen Gesellschaft. Die freie Journalistin Alice und die Sprecherin Maxi kommen beide aus Köln und sind seit der fünften Klasse befreundet. Sie diskutieren, hinterfragen und schildern persönliche Erfahrungen. Wirklich jede Frau sollte diesen Podcast gehört haben – eine echte Inspiration! Die Mischung aus gut recherchierten Inhalten und eigenen Sichtweisen und Erlebnissen sorgt für ein interessantes Gesamtpaket, das wirklich zum Nachdenken anregt.