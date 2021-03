Melancholie hat nichts mit Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit zu tun. Wer melancholisch ist, ist tiefgründig, nachdenklich, analytisch und sensibel: Eigenschaften, die oft von großem Vorteil sind.

Diese Sternzeichen sind besonders melancholisch:

Jungfrau

Profane Dinge bringen der Jungfrau keine Freude. Sie hat hohe moralische Werte und muss sich im Leben mit substanziellen Dingen auseinandersetzen. Oberflächlichkeiten oder Kleinigkeiten: für diese Dinge will das Sternzeichen keine Zeit verschwenden. Die Jungfrau grübelt gerne und denkt lange über Dinge nach. Sie umgibt sich gerne mit Menschen, die sie in ein tiefgründiges Gespräch verwickeln.

Skorpion

Der Skorpion denkt über alles und jeden gründlich nach. Er analysiert jede Beziehung und jede Begegnung bis ins kleinste Detail. Seine nachdenkliche Art kann oft dazu führen, dass er sich aus einer Konversation einfach ausklinkt. Nichts hasst das Sternzeichen mehr als Small-Talk. Skorpione können aber durch ihre Art auch sehr launisch sein und fühlen sie sich in einer Situation erstmal unwohl, dann suchen sie ganz schnell das Weite.

Fische

Fische sind sehr sensibel und müssen täglich mit einer Reihe an Emotionen umgehen. Dadurch ziehen sie sich oft in die eigene Gedankenwelt zurück. Das Sternzeichen reagiert sehr stark auf seine Umwelt und sie sind besonders in Beziehungen extrem verletzlich.

Krebs

Der Krebs lässt sich sehr leicht von seinen eigenen Gefühlen überwältigen. Dabei kann das Sternzeichen aber nicht alles gleich gut verarbeiten. Deswegen zieht es sich gerne aus dem Alltag zurück und denkt über viele Dinge gründlich nach, bevor es wieder Spaß mit seinen Freunden haben kann.