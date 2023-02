Seit Monaten sprechen gefühlt alle darüber, dass Ellen Pompeo in der siebten Folge von Staffel 19 das letzte Mal in „Grey’s Anatomy“ zu sehen sein wird. Doch wie die Schauspielerin jetzt auf der New York Fashion Week klarstellt, soll das nicht so ganz der Wahrheit entsprechen.

Die Folge erscheint am 23. Februar in den USA. Hierzulande wird der Starttermin der 19. Staffel im Frühling 2023 erwartet.

Grey’s Anatomy: Ellens Ausstieg doch nicht endgültig?

Seit 2005 ist Ellen Pompeo als Meredith Grey in der berühmten ABC-Hitserie zu sehen. Nachdem sie fast 18 Jahre lang die Hauptrolle gespielt hat, soll sie sich jetzt in der Folge „I’ll Follow The Sun“ der aktuellen Staffel endgültig verabschieden. Das haben Fans zumindest nach dem Trailer der Folge vermutet.

Wie die Schauspielerin jetzt aber auf der Fashion Week in New York gegenüber Entertainment Tonight verraten hat, stimmt das nicht so ganz. „Fürs Protokoll, es ist nicht wirklich mein Finale. Es ist ein kleiner Trick, den sie den Leuten vorspielen“, sagte Ellen. Wie die Darstellerin anteasert, wird sie zwar länger nicht zu sehen sein, aber offenbar wiederkommen. „Es ist meine letzte Folge für eine Weile“, fügte sie hinzu.

Ellen Pompeo war nicht immer gern Meredith Grey

„Grey’s Anatomy“ ist seit dem Start im Jahr 2005 zu einer der erfolgreichsten Serien der Geschichte geworden. Für ihre Rolle in der Hitserie bekam Ellen bei den People’s Choice Awards 2020 sogar den Preis „weiblicher TV-Star des Jahres“ verliehen. Doch wie die 51-Jährige in einem Interview mit Variety im Jahr 2019 erzählte, spielte sie nicht immer gern die Rolle der Ärztin. Vor allem am Anfang der Serie hatte sie oft über einen Ausstieg nachgedacht.

„Wir hatten Probleme im Umgang, ein sehr schlechtes Benehmen, ein wirklich vergiftetes Arbeitsklima“, offenbarte die Schauspielerin. Warum sie dennoch blieb? Der Grund dafür war unter anderem ihre Familie. „Wo sollte ich mit 40 Jahren jemals solches Geld verdienen? Ich muss für meine Kinder sorgen“, erklärte sie. Doch inzwischen ist sie froh, dass sie geblieben ist. Denn die Dinge haben sich geändert. Inzwischen liebe sie ihre Arbeit – dies betonte sie in ihrer Rede bei den People’s Choice Awards 2020.