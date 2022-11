Eigentlich wollte Chris Hemsworth bei einer Routine-Untersuchung im Rahmen seiner neuen Serie „Ohne Limits“ nur seine Gesundheit checken lassen. Doch dann gab es schockierende Ergebnisse für den „Marvel“-Star.

Denn wie sich herausstellte, trägt der 39-Jährige eine Veranlagung zu Alzheimer in sich.

Chris Hemsworth: Ärzte stellen durch Zufall Alzheimer-Veranlagung fest

Die Dreharbeiten für seine neue Serie „Ohne Limits“ (auf Disney+ verfügbar) hat sich Chris Hemsworth wohl weit weniger dramatisch vorgestellt. Denn für eine Episode, in der er dem Publikum eigentlich zeigen wollte, wie man das volle Potenzial des menschlichen Körpers ausschöpfen und das Altern so lange wie möglich hinauszögern kann, hat sich der 39-Jährige einer Reihe Tests unterzogen. Doch das Ergebnis war schockierend für den „Marvel“-Star.

„Ja, sie haben mein Blut genommen und einen Haufen Tests gemacht“, berichtet Hemsworth im Gespräch mit Vanity Fair. „Der Plan sah es vor, mir vor laufender Kamera alle Ergebnisse zu präsentieren und darüber zu sprechen, wie man dieses und jenes verbessern kann“. Doch die Untersuchungen ergaben etwas sehr Besorgniserregendes. Der Schauspieler trägt nämlich zwei Kopien des APOE4 Gens in sich, die das Risiko einer Alzheimer-Erkrankung erheblich erhöhen.

„Peter Attia, der in dieser Folge der Arzt für das Thema Langlebigkeit ist und einen großen Teil der Serie beaufsichtigt hat, rief Regisseur Darren Aronofsky an und sagte: ‚Ich will ihm das nicht vor laufender Kamera sagen. Wir müssen ein Gespräch unter vier Augen führen und herausfinden, ob er das überhaupt in der Serie haben will.‘ Es war ziemlich schockierend…“, so Chris weiter.

Von Großvater vererbt

Letzten Endes entschied sich der Schauspieler aber dafür, diesen niederschmetternden Part in der Serie zu zeigen. „Wenn das eine Motivation für die Leute ist, besser auf sich selbst aufzupassen und auch zu verstehen, dass es Schritte gibt, die man unternehmen kann, dann ist das fantastisch“, erklärt Hemsworth. „Meine Sorge war nur, dass ich es nicht manipulieren und überdramatisieren und es zu einer Art verrücktem Versuch machen wollte, Mitleid zu erzeugen oder was auch immer zur Unterhaltung.“

Die Veranlagung zu Alzheimer liegt tragischerweise in der Familie. Auch der Großvater von Chris leidet unter der schweren Krankheit. „Ich habe ihn schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Meine anderen Familienmitglieder aber schon. Es gibt Tage, an denen er sehr fröhlich ist und einen umarmt. Aber meine Mutter hat mir gesagt, dass er einfach ein sehr freundlicher Typ ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich noch an viel erinnert …“, berichtet der „Marvel“-Star traurig.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zwei Kopien des Alzheimer-Gens in sich trägt, ist laut einer Studie sehr gering (zwei bis drei Prozent). Doch wenn der Fall, wie etwa bei Hemsworth, tatsächlich eintritt, ist das Risiko, im höheren Alter an der Demenzkrankheit zu erkranken, um das Zehnfache höher. Dennoch kann es vorkommen, dass Chris verschont bleibt.

Hemsworth nimmt sich Schauspielpause

Nach der schockierenden Diagnose hat der Australier nun beschlossen, eine kleine Pause vom Schauspielen einzulegen. Stattdessen möchte er sich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge nehmen: seine Familie. „Wenn ich die Pressetour […] beendet habe, fahre ich nach Hause und nehme mir eine ganze Weile frei, um einfach mal abzuschalten. Bei den Kindern sein, bei meiner Frau.“ Seine Karriere komplett beenden möchte der 39-Jährige damit aber nicht!