Wer gedacht hat, Kate Hudson hat nur schauspielerische Ambitionen, hat sich geirrt. Die Schauspielerin kündigt jetzt auf ihrem Instagram-Account ihren neuesten Karriereschritt an, denn sie bringt jetzt ihr erstes Album raus.

Bereits 2021 machte sie Andeutungen, dass ihre kreativen Aktivitäten über die Schauspielerei hinausgehen.

Kate Hudson bringt ihr erstes Album raus

Wir alle kennen die 43-Jährige aus ihren Rollen in Filmen wie: „Wie werde ich ihn los in 10 Tagen“ oder „Bride Wars“. Doch jetzt schlägt die Schauspielerin einen neuen Karriereweg ein. Denn Kate macht jetzt Musik und nimmt ein Album auf. Das lässt zumindest ein Posting vermuten, das sie kürzlich auf Instagram geteilt hat. Der Post zeigt sie, wie sie in ein Mikrofon singt. Im Hintergrund sind einige Instrumente und ein Gitarrist zu sehen.

In der Bildunterschrift schreibt sie: „Endlich habe ich begriffen, dass es an der Zeit ist, f#%! it und ich sang!“ Außerdem fügte sie die Hashtags #albumincoming und #myikigai hinzu, was japanisch ist und so viel bedeutet wie der Leidenschaft bzw. Passion im Leben nachzugehen. Offiziell bestätigt hat sie die Aufnahme ihres eigenen Albums allerdings noch nicht.

Kate deutete eine mögliche Gesangskarriere schon an

Die 43-Jährige mag zwar neu in der Musikbranche sein, aber es ist nicht das erste Mal, dass sie ihre stimmlichen Fähigkeiten unter Beweis stellt. In der Show „That’s my Jam“ mit Jimmy Fallon auf NBC performte sie „7 Rings“ von Ariana Grande und begeisterte die Zuschauer mit ihrer Stimme.

Bereits Anfang 2021 sprach sie mit der Women’s Health über ihre Zukunft im Unterhaltsgeschäft. Schon dort erklärte sie, dass die Pandemie es ihr ermöglichte, sich unter anderem auf andere kreative Aktivitäten zu konzentrieren. „Für von Natur aus kreative Menschen ist es ein Geschenk, wenn wir den Raum zum Träumen bekommen. Dann kommt man heraus und hat hoffentlich all diese Ideen“, so Kate. Möglicherweise bezog sich die „Bride Wars“-Darstellerin damals auf eine Musikkarriere.

Wer nun Angst hat, dass Kate ihre Schauspielkarriere nun an den Nagel hängt, kann beruhigt aufatmen. Denn sie habe, wie sie in ihrem Interview mit der Womens Health verrät, weiterhin vor Filme zu drehen. Das möchte sie allerdings nur mehr zu ihren eigenen Bedingungen tun.