In den 80er und 90er Jahren wirkt Mike Hagerty in zahlreichen Sitcoms mit. Bekanntheit erlangt er vor allem durch seine Rolle als Hausmeister in der Erfolgsserie „Friends“. Nun ist der Schauspieler mit 67 Jahren gestorben.

Beliebter TV-Star Mike Hagerty gestorben

Als mürrischer Hausmeister „Mr. Treeger“ wurde Mike Hagerty in der US-Kultserie „Friends“ weltweit bekannt. Nun der Schock für all seine Fans und Weggefährten: Der US-Schauspieler ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Das verkündete seine Schauspielkollegin Bridget Everett auf Instagram. Hagerty verkörperte in der HBO-Serie „Somebody Somewhere“ den Vater der Schauspielerin.

Laut Bridgets Post starb Hagerty bereits am Donnerstag in seiner Heimat Los Angeles. „Ich habe Mike in dem Moment geliebt, in dem ich ihn getroffen habe“, schreibt seine Kollegin zu mehreren gemeinsamen Fotos. „Er war so besonders.“

„Wir sind am Boden zerstört“

Der Schauspieler sei warmherzig und witzig gewesen. „Wir sind am Boden zerstört, dass er von uns gegangen ist“, schreibt sie weiter. Alle Darsteller und die gesamte Crew der Serie hätten Hagerty verehrt. In Gedanken seien alle bei der Familie des Schauspielers. Der Schauspieler hinterlässt seine Frau Mary Kathryn, seine Schwester Mary Ann Hagerty und ihre Frau Kathleen O’Rourke sowie deren Tochter Meg.

Auch der US-Sender HBO äußerte sich zum Tod des Schauspielers: „Als langjähriges Mitglied der HBO-Familie zeigte seine jüngste Rolle als Bridget Everetts Vater in ‚Somebody Somewhere‘ sein besonderes Talent, einer Szene Herz zu verleihen.“ Weiters steht in dem Post des Senders: „Es war eine Freude, mit Mike zu arbeiten, und er brachte allen, die ihn kannten, Wärme und Freundlichkeit. Wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden unser tiefstes Beileid aus.“ Die Ursache für den Tod des Schauspielers ist nicht bekannt.

Mike Hagerty wurde vor allem durch seine zahlreichen kleineren Rollen in Sitcoms bekannt. So war er neben „Friends“ auch in Serien wie „Seinfield“, „Desperate Housewives“ oder „Eine schrecklich nette Familie“ zu sehen. Zudem trat der Schauspieler seit den 1980er Jahren in vielen Filmen auf – darunter in Klassikern wie „Overboard – Ein Goldfisch fällt ins Wasser“ und „Wayne’s World“.