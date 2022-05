Es ist leicht, ein Versprechen zu geben. Viel schwieriger ist es dann, es auch zu halten. Manche Sternzeichen halten Verabredungen nicht ein oder erledigen bestimmte Dinge nicht, die sie jemand anderem eigentlich zugesichert haben.

Diese Tierkreiszeichen sind die Meister der leeren Versprechungen.

Krebs

Krebse sind durchaus starke Persönlichkeiten und wollen gerade im beruflichen Umfeld als Autoritätsperson wahrgenommen werden. Deshalb versuchen sie sich oft im Multitasking und machen Versprechungen, wie z.B. Aufgaben für andere zu übernehmen oder effiziente Lösungen für Probleme zu finden. Dabei übernehmen sie sich manchmal aber, was dazu führt, dass sie ihre Versprechen nicht einhalten können.

Widder

Widder-Geborene haben innerlich das Bedürfnis allen zu gefallen und alle glücklich machen. Grundsätzlich will der Widder als jemand gesehen werden, dem man vertrauen kann und der verlässlich ist, deshalb macht er Versprechungen, die er oft nicht halten kann. Denn oft ist es für das Feuerzeichen leichter einfach Ja zu sagen, bevor es sich rechtfertigen muss. Es wäre aber viel besser für das Sternzeichen, ehrlich zu sein. Widder sollten einfach zugeben, dass sie etwas nicht tun wollen. Ihr Gegenüber wird es ihnen verzeihen!

Fische

Okay, wenn Fische ein Versprechen geben, haben sie jede Absicht, es zu halten. Fische sind so freundlich und sie wollen jedem helfen, der ihre Hilfe braucht. Das Problem ist, dass es für sie schwierig ist, nein zu sagen. Dadurch haben sie ständig viel um die Ohren, und sie können von allem, was sie zu tun haben, überwältigt werden. Ungünstigerweise denken sie, wenn sie etwas versprechen, nicht daran, ob sie es auch wirklich halten können. Das liegt aber einfach in der Natur der verträumten Fische.