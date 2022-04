Der beste Aspekt, wenn man auf ein Date geht? Das Essen natürlich! Also neben dem Kennenlernen eines potenziellen neuen Partners oder Partnerin. Eine TikTokerin hat jetzt verraten, dass sie mal auf 16 Dates hintereinander war, weil sie dort einfach nur etwas essen wollte.

Ihre Geschichte ist mittlerweile viral gegangen.

Diese Frau geht nur auf Dates, um zu essen

Mccall Brock, eine TikTokerin aus den USA, geht gerade mit einer Geschichte viral, zu der wohl wirklich jeder seinen Senf dazugeben kann. Denn: Während ihrer Zeit im College war sie eigentlich ständig pleite und konnte sich daher auch oft kein warmes Essen leisten. Sehr nachvollziehbar, schließlich ernährt man sich gerade in der Anfangszeit höchstwahrscheinlich von Instant-Nudeln und billigen Tiefkühlgerichten.

Für dieses Problem hatte die damalige Studentin dann aber schnell eine nicht ganz so konventionelle Lösung parat. Denn anstatt sich einen Job zu suchen oder um Unterstützung zu bitten, ist sie einfach volle Kanne ins Dating-Leben eingetaucht.

Und das aus gutem Grund! Denn Mccall hat ihre Treffen extra immer in Restaurants vereinbart, damit sie sich dort von den Männern einladen lassen konnte. Einmal war sie besonders knapp bei Kasse und machte sich daher gleich mal 16 Dates hintereinander aus. Denn das bedeutete auch 16 warme Mahlzeiten für sie.

Aktion sorgt für gemischte Gefühle

In einem TikTok-Video spricht sie jetzt über ihre etwas anderen Dating-Erfahrungen und sorgt damit für gespaltene Meinungen. Denn während die einen Mccall für einen „Genie“ halten, sind sich andere einig, dass sie ihre Dates damals bis aufs Äußerste ausgenutzt hat. „Das ist der Grund, warum ich nie einlade“, kommentiert ein User daraufhin.

„Was passiert, wenn die Männer Gefühle entwickeln?“, will jemand anderes wissen, der Mccolls Aktion wohl auch nicht ganz so nachvollziehen kann. Doch von den meisten wird die Amerikanerin gefeiert. „Das ist mal eine Business-Entscheidung!“, heißt es weiter. Andere bezeichnen ihre Idee, um an Essen zu kommen, als einen „universellen Lifehack“.

Ihre „Beichte“ haben bereits mehr als zwei Millionen Userinnen und User gesehen. In den Kommentaren stellt sie nochmal klar: „All diese Typen haben mich zuvor nach einem Date gefragt!“ Mittlerweile ist Mccall aber glücklich verheiratet und hat hoffentlich keine Probleme mehr, an Essen heranzukommen!

Wie findet ihr die Aktion? Keine schlechte Idee und total nachvollziehbar! Das geht gar nicht. Sie hat die Männer nur ausgenutzt.

