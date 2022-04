Alle J.Lo-Fans aufgepasst! Im Juni startet eine eigene Dokumention über Jennifer Lopez auf Netflix. Darin zu sehen ist nicht nur der Aufstieg des Mega-Stars, sondern auch zahlreiche intime Einblicke in das Privatleben der Künstlerin.

Und wer weiß, vielleicht bekommen wir sogar ein paar Eindrücke über die neue Liebe zwischen „Bennifer“ …

„Halftime“: Das ist die Doku über Jennifer Lopez

In letzter Zeit scheint es ein großer Trend zu sein, Star-Dokumentionen zu veröffentlichen. Justin Bieber hat eine, Olivia Rodrigo, Billie Eilish und Ariana Grande auch. Jetzt gesellt sich ein weiterer Mega-Star dazu, der sogar noch ein bisschen länger im Business mitmischt, als alle oben genannten Promis zusammen: Jennifer Lopez!

Und mal ehrlich: Wer möchte denn keinen „ganz persönlichen“ Einblick in das Leben unserer Jenny from the Block bekommen?! Eben. Und darum feiert die Doku „Halftime“ auch schon sehr bald auf Netflix Premiere. Darin nimmt uns La Lopez mit in ihre Vergangenheit und zeigt ihren Aufstieg in der Musikwelt, aber auch in Hollywood. Dabei sollen wir auch private Einblicke in das Leben der 52-Jährigen bekommen, sowie mehr über ihr Engagement als Aktivistin und ihre Latina-Herkunft erfahren.

Für die Produktion verantwortlich ist die oscarnominierte Regisseurin Amanda Micheli, die unter anderem für Filme wie „La Corona“ und „Haveababy“ bekannt ist.

Weltpremiere bei Tribeca Film Festival

Ab dem 14. Juni soll „Halftime“ dann auf Netflix zu sehen sein. Davor feiert der Dokumentarfilm aber seine Weltpremiere auf dem Tribeca Film Festival in New York. Und nicht nur das: die J.Lo-Doku wurde sogar als Eröffnungsfilm auserkoren. Oscarpreisträger Robert De Niro, der übrigens auch Mitbegründer des Tribeca-Festivals ist, betont dabei, wie wichtig kraftvolle Geschichten wie diese sind.

Auch Jennifer Lopez zeigt sich stolz über ihr neues Projekt. Auf Instagram teilt sie einen Trailer der Doku und kommentiert: „Das ist nur der Anfang“. Wie der Name bereits verrät, sehen wir darin auch die Story hinter der legendären Superbowl-Halftime-Show gemeinsam mit Shakira im Jahr 2020.

Außerdem hoffen wir ganz stark, dass auch das Powercouple „Bennifer“ einen gebührenden Platz darin findet und wir gemeinsam mit J.Lo verliebt sein dürfen …

Wie sehr freut ihr euch auf die J.Lo-Doku? SEHR!!! Interessiert mich jetzt nicht sooo.

Quiz Maker – powered by Riddle