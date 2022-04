Die österreichische Bundesregierung hat heute neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekanntgegeben. Nach mehreren öffentlichen Wünschen wird jetzt die Maskenpflicht gelockert.

Die Regelung soll bereits ab Samstag gelten.

Ende der Maskenpflicht im Handel

Nach tagelangen Gesprächen im Gesundheitsministerium steht jetzt fest, was viele seit einiger Zeit vermuten. Die Regierung lockert die Maskenpflicht in Österreich.

Gesundheitsminister Johannes Rauch verkündet heute dementsprechend, dass die Maske ab Karsamstag (16. April 2022) in deutlich weniger Bereichen verpflichtend ist. Denn dann müssen wir sie nur mehr in den Öffentlichen Verkehrsmitteln (inklusive den Haltestellen-Bereichen) sowie den Supermärkten und dem lebensnotwendigen Handel – also zum Beispiel in Drogerien oder Apotheken – tragen. Auch beim Arzt muss weiterhin eine Maske getragen werden.

Apropos Ärzte: In Krankenhäusern und Altenheimen bleibt die Maskenpflicht ebenfalls aufrecht und es gilt eine 3G-Regel (also getestet, geimpft oder genesen).

Grüner Pass verlängert

In allen anderen Bereichen fällt die Maskenpflicht dann weg. Kultur- und Freizeitbereiche, Events, Fitnesscenter sowie der restliche Handel sind dann von der Pflicht ausgeschlossen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Vertreter der Handelsbranche sich für ein Ende der Maskenpflicht ausgesprochen.

Gesundheitsminister Rauch erklärt außerdem, dass die Gültigkeit des „Grünen Pass“ – also der Nachweis der Covid-Impfung – für Geboosterte Menschen auf ein Jahr verlängert wird.

Ob diese Regelungen auch in Wien in der Form durchgeführt werden, ist derzeit noch unklar. Bisher hatte Wien immer strengere Maßnahmen und Regelungen; um 14:30 erklären Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Medizinische Direktor des Wiener Gesundheitsverbunds, Michael Binder die aktuellen Regeln für Wien.