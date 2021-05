Ok, lasst alles liegen und stehen, was ihr gerade macht und öffnet Twitter. Dieser Thread ist nämlich so ziemlich das Witzigste, das wir seit langem im Internet entdeckt haben.

Wolfgang Luef, Journalist (SZ Magazin) und Vater in Elternzeit, hat dort nämlich seinen Museumsbesuch mit seinen Followern geteilt und dabei auffällig viele Corona-Parallelen in den alten Kunstwerken entdeckt. Eigentlich wollen wir an dieser Stelle auch gar nicht mehr dazu sagen – und können auch nicht, weil wir schon wieder lachen müssen! Und wir versprechen euch, ihr garantiert auch, wenn ihr diese Tweets erstmal gesehen habt.

Twitter-Thread: “Im Museum gewesen. Überall nur Corona gesehen.”

Scrollt euch durch, lacht und dankt uns später!

Im Museum gewesen. Überall nur Corona gesehen. Thread. 👇 — Wolfgang Luef (@wluef) May 18, 2021

Schnelltests für alle! (auch für die widerspenstigsten Patienten)



(Hendrick Goltzius, um 1600) pic.twitter.com/UHB84TgCPA — Wolfgang Luef (@wluef) May 18, 2021

Am Abend nach der ersten Astra-Dosis hat Sebastian eine leichte Impfreaktion



(Antonio Bellucci, 1716) pic.twitter.com/ynvqs2YNeH — Wolfgang Luef (@wluef) May 18, 2021

Jesus postet seine Impf-Einstichstelle auf Social. Thomas kommentiert: Fake.



(Caravaggio, 1602) pic.twitter.com/43LUOIBkX5 — Wolfgang Luef (@wluef) May 18, 2021

Selbstportrait Christian Drosten am Ende der Pandemie.



(Giorgio De Chirico, 1925) pic.twitter.com/sKrZFqQdsj — Wolfgang Luef (@wluef) May 18, 2021

Die Nachbarn übertreiben‘s wieder mit dem Mund-Nasen-Schutz.



(René Magritte, 1928) pic.twitter.com/lrY0s57UAE — Wolfgang Luef (@wluef) May 18, 2021

Schon wieder ein Zoom-Meeting mit der gesamten Marketing-Abteilung.



(Warhol, 1972) pic.twitter.com/ayGz7rzGBC — Wolfgang Luef (@wluef) May 18, 2021

Am 387. Tag im Home Office.



(José de Ribera, 1615) pic.twitter.com/3UWog1oLKL — Wolfgang Luef (@wluef) May 18, 2021

So argumentieren die Gegner von Schul-Öfffnungen.



(Bruegel, 1565) pic.twitter.com/xvvi2tRwMz — Wolfgang Luef (@wluef) May 18, 2021

Bester Tweet aller Zeiten!

Nicht nur wir, auch Twitter ist von dem Museums-Thread absolut begeistert. Denn der Tweet von Wolfgang Luef hat fast schon 20.000 Likes und wurde über 6.000 Mal retweetet. “Das ist der beste Tweet aller Zeiten”, schreibt etwa dieser User:

Sehr geehrter Herr Luef, vielen Dank für diesen Tweet, ich muss sagen, das ist der beste Tweet ever! Ich konnte endlich gleich morgens wieder mal lachen! Weiter so, denn ich vermisse guten Humor, auch wenn er schwarz ist! Herzliche Grüße 🌸 🌸 🌸 pic.twitter.com/kazr6PW5sK — Matrifokalitätin die Erste ⌛️👩‍👦‍👦👩‍👧🤾‍♀️ (@Aludnew) May 19, 2021

Dankeschön❤️ Hatte schon fast vergessen, was Kunst ist. Neu zum Leben erweckt. Estupendo! — Pia Schenk (@PiaMariaSchenk) May 19, 2021

Und auch ein Kollege vom SZ-Magazin meldet sich zu Wort. Der ärgert sich, dass Luef diesen guten Content auf Twitter “verballert” hat. Denn die “Story” hätte eine gute Titelgeschichte abgegeben:

Hättest Du das nicht auf Twitter verballert, hätten wir eine Titelgeschichte draus gemacht — Thomas Bärnthaler (@tbaernthaler) May 18, 2021

Aus dem Thread scheint außerdem sogar schon ein kleiner Trend entstanden zu sein. Denn unzählige andere Twitter-User posten bereits ähnliche “Fotostorys” auf ihren Accounts und betitelten alte Gemälde mit uns allen bekannten Corona-Situationen! 🙂

Impfverschwörungs-Demos stürzen Innenstädte ins Chaos.

(Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, 1830) pic.twitter.com/1YoJTOGwYM — LangueDoc (@ijscreme) May 18, 2021