Mit einem neuen Foto auf Instagram sorgt Pietro Lombardi derzeit für großes Aufsehen unter seinen Fans. Es zeigt eine Frau und einen Mann, die Händchen halten. Ist der Sänger etwa wieder in einer Beziehung?

Fans stellen deshalb nun wilde Theorien über seinen jüngsten Post auf.

Pietro Lombardi postet verdächtiges Foto

Ein neues Posting auf Pietros Instagramkanal sorgt momentan für große Verwirrung. Auf dem Foto sind die Hände einer Frau und eines Mannes zu sehen. Dabei trägt die männliche Hand einen auffällig goldenen Ring am Ringfinger. Vielleicht einen Ehering? Die weibliche Hand trägt ebenfalls einen Ring, jedoch „nur“ am kleinen Finger. Zudem ist die weibliche Hand mit überlangen und verzierten Nägel versehen. Kommentiert hat er sein Insta-Posting nur mit einem Herz-Emoji. Hat sich der ehemalige DSDS-Sieger etwa wieder verliebt?

Wilde Fan-Spekulationen über das Foto

Der Schnappschuss kommt für einige Fans mehr als nur überraschend. Denn noch vor ein paar Wochen hatte der 29-Jährige nämlich zugegeben, dass es bei ihm in Sachen Liebe gerade nicht besonders rosig aussieht. Seit seiner Trennung von Influencerin Laura Maria Rypa soll er nach eigenen Aussagen durchgehend Single gewesen sein. Doch vielleicht hat sein Single-Dasein nun ein Ende. In einem Q&A vor wenigen Tagen wollte ein Fan von ihm nämlich wissen, wann er das letzte Mal Sex gehabt habe. „Locker zwei bis vier Tage brutto her“, antwortete der „Ti Amo“-Interpret.

Während einige Fans an eine neue Liebe in Pietros Leben glauben, sind andere nicht so überzeugt davon. Kritische Anhänger vermuten nämlich, dass das Foto ein kleiner Hinweis auf seine neue Single mit Katja Krasavice sei. Die Fingernägel würden sie verraten, heißt es in den Kommentarspalten auf Instagram. Und nach Berichten der Bild könnten die kritischen Fans tatsächlich Recht behalten. Denn die beiden bringen bald ein neues Lied heraus. Die Auflösung soll laut Pietro am Freitag kommen. „Das ist eine lange Geschichte“, so der ehemalige DSDS-Juror. Für Fans heißt nun also abwarten.