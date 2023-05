Beautyaddicts aufgepasst! Ihr möchtet glänzende Lippen und dazu noch eine Extraportion Pflege? We got you! Unter dem Pseudonym „Lip Bloss“ erobert jetzt ein neuer Trend unser Beautygame. Und so viel sei schon mal verraten: Dieser Hype zaubert euch einen juicy Kussmund.

Was genau dahinter steckt, erfahrt ihr hier. Inklusive Produkte zum Nachshoppen!

Lip Bloss: Das steckt hinter dem Beautytrend

Ganz egal welche Jahreszeit: Ein bisschen Farbe und Glanz auf den Lippen lieben wir einfach immer! Doch bestimmt kennt ihr es auch: Manchmal können Lipliner und Lippenstifte krümeln, verlaufen oder auch für ein unangenehm trockenes Gefühl auf den Lippen sorgen. Tja und hier kommt uns nun der neueste Beautyhype gerade recht. Gleich vorweg: durch den Trend spart ihr euch morgens viel Zeit im Bad und verleiht eurem Make-up einen extra Frischekick – und das ohne viel Aufwand. Sounds good? Dann jetzt gut aufgepasst, denn der TikTok-Beauty-Trend „Lip Bloss“ verspricht all das!

Das Netz scheint derzeit jedenfalls ganz begeistert von dem Trend zu sein. Aber was ist Lip Bloss? Nun, stellt euch vor, ihr könntet den Glanz und die Farbvielfalt eines Lipglosses mit der pflegenden Wirkung eines Lippenbalsams kombinieren. Genau darum geht es bei dem Trend. Kurzum: Der Lip Bloss vereint Pflege, Farbe und Glanz in nur einem Produkt.

Deshalb lieben wir Lip Bloss

2023 müssen unsere Pflege-Produkte nämlich nicht nur schön aussehen, sondern auch mit ihren Wirkstoffen überzeugen! Wir setzen daher nun also auf Lippenpflegeprodukte, die die besten Eigenschaften von Lip Gloss und Pflegebalsam miteinander vereinen. Der Gloss sorgt für einen atemberaubenden Glanz und eine intensive Farbe, während der Balsam eure Lippen mit Feuchtigkeit versorgt und sie vor dem Austrocknen schützt. Das Ergebnis? Eine perfekte Kombination für juicy Lippen. Yes please!





Weshalb wir den Trend außerdem feiern? Ein Lip Bloss lässt sich supereasy auftragen (Ja, auch ohne Spiegel!) und ist dadurch perfekt für die Handtasche geeignet. Außerdem ist er einfach mega vielseitig. Ihr könnt ihn sowohl tagsüber als auch abends tragen, um deinem Look den letzten Schliff zu geben. Egal, ob ihr ein dezentes Alltags-Make-up bevorzugt oder für einen besonderen Anlass einen dramatischen Auftritt wünscht, Lip Bloss ist der perfekte Begleiter! Für einen zusätzlichen Wow-Effekt könnt ihr Lip Bloss sogar mit eurem Lieblingslippenstift kombinieren.

Darauf solltet ihr beim Kauf achten

Der Clou: Wählt Lippenprodukte, die feuchtigkeitsspendende und pflegende Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, Shea-Butter, Jojobaöl oder Vitamin E enthalten. Denn sie versorgen eure Lippen mit Feuchtigkeit und halten sie schön geschmeidig. Gleichzeitig verleiht der Gloss einen glamourösen Glanz, der eure Lippen zum Strahlen bringt.

Tipp: Damit der Lip-Bloss-Trend auch so richtig gut zur Geltung kommt und eure Lippen so weich und gepflegt wie möglich sind, empfehlen wir euch, davor noch ein Peeling anzuwenden. Das befreit die zarte Lippenhaut von kleinen Hautschüppchen. Ihr könnt dazu entweder Lip Scrubs (mit Zuckerkristallen zum Beispiel) verwenden, oder aber ihr setzt auf einen sanften chemischen Exfoliator.