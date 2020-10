Es gibt Menschen, auf die einfach immer Verlass ist. Sie stehen in guten und schlechten Zeiten an deiner Seite und sind immer für dich da. Diese Eigenschaft hängt oft mit dem Sternzeichen zusammen. Vor allem diese drei sind am verlässlichsten.

Auf diese drei Tierkreiszeichen kannst du dich immer verlassen:

Waage

Für viele mag die Waage im ersten Moment zwar oberflächlich wirken, doch sie ist eine der verlässlichsten und treuesten Menschen, die es gibt. Sei es als BFF, als Partnerin oder als Kollegin, auf die Waage ist einfach immer Verlass. Für ihre Freundschaften würde sie alles tun. Denn nichts ist ihr wichtiger, als ihr Umfeld glücklich zu machen und für andere da zu sein. Wer eine Waage zu seinen engen Freunden zählt, der darf sich richtig glücklich schätzen.

Krebs

Auch der Krebs zählt zu den verlässlichsten Sternzeichen. Denn er ist besonders fürsorglich und empathisch. Freunde und Familie stehen für ihn an erster Stelle und für die würde er alles tun. Wenn er anderen einen Gefallen tun kann und für Menschen da sein kann, dann ist der Krebs glücklich. Mit seiner herzlichen Art ist er immer sofort dort zu Stelle, wo er gebraucht wird. Und dafür erwartet er auch keine Gegenleistung.

Jungfrau

Jungfrauen sind wahre Perfektionisten und können deshalb schnell kritisch wirken. Dabei sind sie immer für alle Menschen da, die sie lieben. Die Jungfrau hat nämlich ein sehr großes Herz und ist immer sofort zur Stelle, wenn ihre BFF Unterstützung braucht. Jungfrauen sind meist die, die als Erstes zum Geburtstag gratulieren oder frohe Weihnachten wünschen.