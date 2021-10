Die Verfilmung des Science-Fiction-Klassikers „Dune“ ist nur etwas mehr als einen Monat lang im Kino und sorgt dennoch schon für Rekorde in der Pandemiezeit. Kein Wunder eigentlich, dass auch schon der Starttermin für den zweiten Teil feststeht.

Fans müssen sich aber leider noch ein bisschen gedulden.

„Dune“ bekommt eine Fortsetzung

Die Besucherzahlen in Kinos sind pandemiebedingt auch in den vergangenen Monaten nicht gerade überragend gewesen. Die Science-Fiction-Verfilmung „Dune“ mit Timothée Chalamet und Zendaya unterbrach jedoch das Kino-Tief und sorgte zuletzt in Amerika für neue Besucherrekorde. Denn bereits am Startwochenende spielte der Film fast 41 Millionen Dollar ein. International hat der Film bisher etwa 225 Millionen Dollar eingespielt.

Also eigentlich kein Wunder, dass Hollywood diesen Hype nicht loslassen will und die Fortsetzung schon in den Startlöchern steht. Dass Dune als mehrteilige Serie aufgebaut ist, wird aber schon beim Anblick der Buchvorlagen deutlich, denn Autor Frank Herbert schrieb insgesamt sechs Teile in der „Dune“-Reihe. Frank Herberts Sohn schrieb zusätzlich noch weitere Spin-Offs.

Die Verfilmung der Buchreihe war groß angesetzt und glänzte mit einer Starbesetzung. Denn neben Hauptdarsteller Timothée Chalamet spielten auch Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac und Josh Brolin in dem Blockbuster mit. Regisseur Villeneuve plante die Mega-Verfilmung ursprünglich schon als Mehrteiler. „Am Anfang wollte ich die beiden Teile gleichzeitig machen. Aus verschiedenen Gründen kam es nicht dazu, und ich nahm die Herausforderung an, den ersten Teil zu machen und dann abzuwarten, ob der Film genug Begeisterung auslöst„, erklärt er. „Als ich den ersten Teil machte, steckte ich wirklich meine ganze Leidenschaft hinein, für den Fall, dass es der einzige sein würde.“

Durch die Corona-Pandemie musste das Startdatum für den ersten Teil mehrmals verschoben werden. Umso größer scheint jetzt die Freude, dass das Publikum die Geschichte rund um den Wüstenplanet Arrakis so feiert.

Kinostart im Oktober 2023

„Vielen Dank an alle, die ‚Dune‘ gesehen haben und die, die in den kommenden Tagen und Wochen den Film noch sehen werden. Wir freuen uns darauf, die Reise fortzusetzen!„, schreibt das verantwortliche Produktionsstudio Legendary Entertainment und teast den zweiten Teil mit einem Plakat an. „Das ist erst der Anfang.“ Auch ein Startdatum steht für die Fortsetzung schon fest: „Dune Part Two“ soll am 20. Oktober 2023 ins Kino kommen.

Auch Hauptdarsteller Timothée Chalamet bedankt sich auf Instagram für den Kinoerfolg und teilt das Plakat. In der Fortsetzung wird er mit ziemlich großer Sicherheit wieder zu sehen sein, auch Zendaya sollte in der Fortsetzung eine deutlich größere Rolle spielen. Denn wenn sich die Filme an die Buchvorlage halten [Achtung es folgen Spoiler!], wird der zweite Teil Hauptfigur Paul (gespielt von Chalamet) dabei begleiten, wie er sich an jenen Menschen rächt, die für die Ermordung seines Vaters verantwortlich waren.