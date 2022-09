Wenn man stets loyal, freundlich und hilfsbereit ist, kann das nicht nur positive Auswirkungen haben. Denn viele werden dadurch auch ausgenutzt. Besonders drei Sternzeichen sind einfach zu gutmütig und fallen immer wieder auf toxische Menschen rein.

Auf Dauer kann das einfach nicht gut gehen.

Stier

Auch wenn der Stier einen starken Charakter hat, so hat er auch mit den einen oder anderen Unsicherheiten zu kämpfen. Trifft er auf toxische Menschen, haben diese die Fähigkeit, ihm einzureden, dass die Unsicherheiten damit erledigt sind, wenn er sich beweist. Das bringt das Sternzeichen oft in sehr unangenehme Situationen. Doch es möchte sein Gesicht nicht verlieren und spielt damit weiterhin die Rolle des „Guten“. Ob in Freundschaften oder Beziehungen, der Stier lässt sich viel zu schnell einwickeln und findet dann nur schwer wieder aus dieser Spirale heraus, ohne verletzt zu werden.

Krebs

Der Krebs versucht stets, es allen recht zu machen. Doch dabei gerät er auch immer wieder in den Fokus der falschen Personen. Denn besonders toxische Menschen wissen ganz genau, welche Knöpfe sie betätigen müssen, um den Krebs dorthin zu bekommen, wo sie ihn haben möchten. Dem Tierkreiszeichen fällt das oft leider erst im Nachhinein auf. Denn ist es nicht mehr „nützlich“, lässt man es ganz schnell fallen. Das hat bereits das eine oder andere Mal für großen Kummer gesorgt.

Waage

Da die Waage absolut kein Fan von Ungerechtigkeiten ist und nicht möchte, dass sich jemand ausgegrenzt fühlt, gibt sie oft alles, damit sich auch wirklich jeder wohlfühlt. Ein gefundenes Fressen für toxische Menschen. Denn sie spinnen ihre Manipulationsfäden sehr geschickt, sodass es dem Sternzeichen oft gar nicht auffällt, dass es gerade vollkommen ausgenutzt wird. Leider bleibt die Waage selbst meistens auf der Strecke, denn während sie damit beschäftigt ist, andere zu beglücken, vergisst man oft auf sie.