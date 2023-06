„Wir wiegen alles“ – mit dieser Aussage sorgt eine Airline aus Neuseeland gerade für Aufsehen. Denn neben Gepäck möchte Air New Zealand jetzt auch Passagiere wiegen. Der Grund: So soll der Pilot das Gewicht der Maschine besser ausloten können.

„Es geht um Sicherheit“, betont die Fluglinie diese außergewöhnliche Maßnahme.

Airline wiegt Passagiere ab

Ab sofort und bis Anfang Juli sollen Passagiere, die mit Air New Zealand fliegen, auf die Waage. Samt Handgepäck und allem, was sie sonst noch dabei haben. Bei dieser Aufsehen erregenden Maßnahme geht es allerdings nicht um Gewichts-Diskriminierung, sondern um reine Sicherheit, wie die Airline selbst betont. „Wir wiegen alles, was sich im Flugzeug befindet – von der Fracht über die Mahlzeiten an Bord bis hin zum aufgegebenen Gepäck“, so Alastair James, Spezialist für die Verbesserung der Ladungskontrolle bei Air New Zealand.

Dazu gehöre eben auch das Durchschnittsgewicht der Passagiere inklusive Handgepäck. „Es geht um Sicherheit. Jedes Mal, wenn wir fliegen, möchten wir genau wissen, welches Gewicht das Flugzeug hat“, äußert sich auch Airline-Chef Greg Foran gegenüber dem Sender Radio New Zealand.

Daten bleiben anonym

Jetzt soll das Gewicht von rund 10.000 Passagieren ermittelt werden, um die Last während Flugreisen in Zukunft besser einschätzen zu können. Aktuell stehen die Geräte am Flughafen Auckland auf der Nordinsel des Pazifikstaats.

Auf die Waage gezwungen wird dabei jedoch niemand, denn die Teilnahme ist freiwillig. Zudem würden die Daten anonym bleiben. „Keine Sorge, anders als auf der Waage zu Hause, im Fitnessstudio oder in der Arztpraxis kann niemand die Zahlen sehen, nicht einmal das Personal der Fluggesellschaft“, wie die Zeitung New Zealand Herald berichtet.

Air New Zealand ist beste Fluggesellschaft der Welt

Trotz gespaltener Meinung, die sich aufgrund der neuen Maßnahme gebildet hat, wurde Air New Zealand vor wenigen Tagen zur besten Fluggesellschaft der Welt gekürt. Damit löst die Airline auch den bisherigen Spitzenreiter Qatar Airways ab. Das wurde während der diesjährigen Airline Excellence Awards von airlineratings.com verkündet.

Einer der Gründe für die Top-Auszeichnung ist jener, dass Air New Zealand das sogenannte Skynest einführen möchte. Damit sollen auch Passagiere der Economy Class die Möglichkeit haben, während eines langen Fluges in einem richtigen Bett schlafen zu können. Die Maschinen sollen künftig mit sechs Etagenbetten ausgestattet sein, die man via Zeitslot buchen kann.