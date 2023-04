In Neuseeland geht die Feuerwehr mit einem besonders schlauen Ansatz gegen Küchenunfälle vor, die von Betrunkenen verursacht werden. Ein Kochbuch, das speziell für Personen mit eingeschränkter Reaktionsfähigkeit gedacht ist, liefert Rezepte, die man selbst im Vollrausch noch easy zubereiten kann.

Vor allem will man damit stark alkoholisierte Menschen davon abhalten, die Küche oder gar das ganze Haus in Brand zu stecken.

Feuerwehr geht mit Kochbuch für Betrunkene viral

Nicht selten verspüren Menschen, die unter erheblichem Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, einen großen Heißhunger. Leider passieren hier meistens folgenschwere Unfälle, die von schweren Verletzungen bis hin zu Küchenbränden reichen. Um das in Zukunft zu verhindern, hat sich die neuseeländische Feuerwehr etwas ganz Spezielles ausgedacht. Ein Online-Kochbuch, in dem sich ausschließlich einfache Rezepte befinden, für die man keinen Herd braucht, soll hier helfen.

Das Werk trägt den Namen „You’re cooked“, was auf Englisch so viel heißt, wie: „Du bist betrunken“ bzw. „Du bist high“. Köche und Köchinnen, die nach einer feuchtfröhlichen Nacht also noch Hunger haben, sollen mit den Rezepten von gefährlichen Gasherden oder heißem Öl ferngehalten werden. Und auch die berühmte Ofenpizza, die schon öfter mal im Flammenmeer geendet ist, soll damit erst gar nicht in die Gedanken der Betrunkenen kommen.

Gefahrenloses Kochen mit Mikrowelle und Co

Um also die Finger von Öfen, Herden oder Pfannen zu lassen, wird den alkoholisierten Menschen der Umgang mit Wasserkocher, Toaster und Mikrowellen schmackhaft gemacht. Denn diese Geräte verfügen über Zeitschaltuhren und schalten sich selbstständig ab, sollte man einschlafen oder einfach darauf vergessen. Und auch die Anweisungen zur Zubereitung der Speisen sind so einfach wie möglich – aber auch humorvoll! – formuliert.

So heißt es etwa in einem Rezept für „Quattro Formaggi“: „Das Brot toasten. Den Käse reiben. Noch mehr Käse reiben. Weitermachen. Den ganzen Käse verwenden. Den Käse auf den Toast legen. Eine Handvoll davon essen. Jalapeños hinzufügen und noch mehr Käse darüber reiben. In der Mikrowelle zum Schmelzen bringen“. Hier sollte also nichts schiefgehen …

Lustige Idee mit ernstem Hintergrund

So lustig das Kochbuch und die darin enthaltenen Texte auch sind – der Hintergrund ist ernst. Denn damit warnt die Feuerwehr in Neuseeland vor den Gefahren von Feuer. Im Schnitt werden in dem Land über 4.000 Hausbrände jährlich durch unbeaufsichtigtes Kochen verursacht. Dazu kommt der Fakt, dass die Hälfte aller tödlichen Wohnungsbrände in Neuseeland auf Alkohol und Drogen zurückzuführen sind.

„Ablenkung beim Kochen ist die Hauptursache für Hausbrände. Bleiben Sie vom Herd weg, wenn Sie betrunken oder high sind“, lautet der Appell in der Kampagne. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärt Kelley Toy, Marketingmanagerin bei Fire and Emergency New Zealand: „Wir wissen, dass sie sowieso kochen werden, aber wir mussten sie dazu bringen, es sicher zu tun, indem wir ihnen sagen: ‚Bleib vom Herd weg.'“

Gemeinsam mit dem neuseeländischen Koch Jamie Robert Johnston haben die Einsatzkräfte also dieses besondere Kochbuch zusammengestellt. „Ich habe mich von meinen früheren College-Tagen inspirieren lassen, um Essen zu finden, das die Leere füllt, wenn man ein bisschen beschwipst ist“, so der Küchenchef aus Auckland.

Video zeigt echte Betrunkene

Um das Kampagnen-Video so authentisch wie möglich zu gestalten, hat man hierfür Menschen von der Straße in ein improvisiertes Kochstudio gebeten, die nicht mehr ganz so nüchtern waren. Einige haben damit gestruggeled, Butter auf eine Scheibe Toastbrot zu bekommen, andere haben damit gekämpft, Zutaten von einer Schüssel in die andere zu schütten. Die meisten waren unkonzentriert und sind nonstop in Gelächter ausgebrochen. Doch das Fazit lautet: Es funktioniert! Die betrunkenen Proband:innen haben die Cooking-Session allesamt unverletzt und ohne Flammen überstanden.