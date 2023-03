Betrunken haben wir wohl schon alle einmal Dinge gemacht, die uns danach ein bisschen peinlich waren. So unangenehm wie die Aktion eines 47-jährigen Mannes aus Nepal sind aber hoffentlich keine eurer Party-Storys. Denn der Mann schob sich ein Wasserglas in den Allerwertesten.

Und die Schmerzen dieser Aktion waren offensichtlich ziemlich furchtbar.

Mann führt sich Wasserglas in den Po ein

Wir geben es ja zu: die Geschichte des 47-jährigen Mannes, die ihr gleich lesen werdet, ist nicht das erste Mal, dass sich jemand einen Fremdkörper in Stellen einführt, der dort eigentlich nicht hingehört. So gab es in den vergangenen Monaten und Jahren etwa einen Mann, der sich eine Springschnur in den Penis einführte, einen Herrn, der sich eine Hantel in den Hintern schob oder sogar einen Mann, der sich eine ganze Granate hintenrum einführte.

Dennoch ist die Story von dem Mann aus Nepal, der sich ein Wasserglas in seinen Po schob ziemlich einzigartig. Denn der 47-Jährige beschloss betrunken, sich das Glas einzuführen – und ließ es ganze drei Tage lang in seinem Körper. Warum er so lange wartete, ist nicht bekannt. Doch fest steht, dass die Schmerzen ziemlich extrem waren. Denn zwei Tage lang hatte er keinen Stuhlgang mehr und auch, wenn er keine Blutungen erlitt, die Schmerzen waren nicht lange auszuhalten. Der Mann beschloss deshalb, ins Krankenhaus zu gehen und gab zuerst vor, dass es sich bei dem Glas in seinem Hintern um einen Unfall handelte. Erst später gesteht er, dass er sich das Glas für „Selbstbefriedigungszwecke“ eingeführt hatte.

Keine bleibenden Folgen

Doch es gab gute Nachrichten: Röntgenaufnahmen zeigten nämlich, dass das Glas noch intakt war. Die Challenge war jetzt jedoch, einen Weg zu finden, wie man das Glas wieder hinausbekommt. Denn der Mann selbst hatte auch schon versucht, es wieder hinauszuziehen – war jedoch erfolglos. Und auch die Ärzt:innen mussten vorsichtig sein; schließlich sollte das Glas auf keinen Fall im Körper des Mannes zerbrechen. Deshalb musste das Glas chirurgisch entfernt werden. Dem Mann wurde dazu der Bauch aufgeschnitten und das Glas wurde schließlich direkt aus dem Darm hinausgeschnitten.

Ein Eingriff, der zum Glück erfolgreich verlief. Denn schon nach fünf Tagen im Krankenhaus hatte der Mann wieder Stuhlgang und zwei Monate nach der Operation hatte er keine bleibenden Verletzungen oder Folgen mehr. Übrigens: die Röntgenaufnahmen und den Prozess der Glas-Entfernung hat das „Journal of Nepal Medical Centre“ hier mit ein paar Fotos für die Ewigkeit festgehalten (aber wir warnen euch vor: es ist ziemlich ekelhaft!)