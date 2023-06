Als wir Kinder waren, wollten wir nichts sehnlicher als schnell erwachsen zu werden. Jetzt, wo wir groß sind, sehnen wir uns oft in die unbeschwerte Kindheit zurück. Höchste Zeit also, uns mit unserem inneren Kind zu verbinden. Hier sind 10 Eigenschaften, die wir von Kindern lernen können, um glücklichere Erwachsene zu sein.

Mut, Neugier, Toleranz sind leider Eigenschaften, die uns mit dem Alter verloren gehen.

10 Gründe, warum es wichtig ist, die Welt mal wieder mit den Augen eines Kindes zu betrachten

Mittendrin statt nur dabei. Am internationalen Kindertag wollen wir die wahren Lebenskünstler hochleben lassen.

1. Steh zu deinen Gefühlen

Kinder haben keine Angst davor, ihre Gefühle zu zeigen. Was andere davon halten, ist ihnen ziemlich egal. Schließlich ist es gesund, Emotionen herauszulassen, anstatt diese, wie wir Erwachsene, oftmals hinunterzuschlucken. Gib dir selbst wieder die Erlaubnis zu fühlen, was immer du fühlst. Kinder lachen laut und von tiefsten Herzen, wenn sie glücklich sind und weinen, wenn sie traurig sind – so einfach ist das.

2. Sei im Jetzt

Wie oft liegst du Nachts im Bett, um über das Streitgespräch mit dem Partner oder die morgige Sitzung zu grübeln. Vieles trägst du nach, bereust aus der Vergangenheit und fürchtest dich vor der Zukunft. Gebracht hat dir das ganze nicht wirklich etwas. Kinder verschwenden keinen Moment damit! Viel lieber genießen sie die volle Dröhnung des Lebens im Hier und Jetzt. Sie streiten, schreien, weinen, vergeben, vergessen. Und auch wenn das Leben dir noch so zusetzt. Genieß jetzt mal die Sonnenstrahlen, die gerade deine Nase kitzeln.

3. Sei neugierig

Für unsere Kleinen ist die Welt ein riesiger Abenteuerspielplatz, den es Tag für Tag neu zu entdecken gilt. Kinder sind neugierig, sie halten ihren Geist aktiv und werden damit immer wieder von der Schönheit und Freude des Lebens überrascht. Wir stattdessen zertreten verpeilt und lustlos eine Blume, während wir uns an ihrer Anwesenheit erfreuen könnten. Hol dir deine kindliche Neugier zurück! Stell Fragen, hab Spaß am Lernen und schau was hinter der Mauer liegt.

4. Erfreue dich an kleinen Schätzen

Es ist so einfach, ein Kinderherz zu begeistern: ein buntes Blatt, der Käfer im Glas, ein seltsames Geräusch nachzuahmen. Wir Erwachsene denken, alles schon gesehen zu haben – aber haben wir die Dinge auch „wirklich gesehen“? Es wird Zeit, diese unscheinbaren Schätze des Lebens wieder richtig zu betrachten und zu feiern.

5. Sei Kreativ

Am Anfang ist jeder von uns, ein Künstler, sagte schon der große Picasso. „Das Problem ist, wie man ein Künstler bleibt, wenn man erwachsen ist“, so seine Worte. Kinder befolgen in ihrer Kreativität keine Regeln. Sie lassen ihrer Fantasie freien Lauf und machen sich keine Vorstellung darüber, ob etwas möglich ist oder nicht. Also los – channel dein inneres Kind, träume, experimentiere, erschaffe, mach Fehler und beginne wieder von Neuem.

6. Hab Spaß

Als Erwachsene fragen wir uns oft, warum wir nicht glücklich sind. Und allzu oft machen wir dafür unsere äußeren Umstände verantwortlich. Kinder schlagen stets den direkten Weg zum Glück ein, indem sie Spaß und Spiel in den Vordergrund stellen. Spielen ist ein natürlicher Instinkt des Menschseins, den du auch bei vollem Terminkalender umsetzen kannst. Das spielerische Erschaffen und der Spaß daran hat schließlich schon Geister wie Albert Einstein oder Mozart zu Großem verholfen.

7. Hab keine Vorurteile

Vorurteile sind oft Steine, die wir uns selbst in den Weg legen. Kinder gehen stets unvoreingenommen auf andere zu. Das eröffnet ihnen viele Chancen, erfrischende Perspektiven und wunderschöne Momente.

8. Such dir Hilfe und nimm sie an

Wenn Kindern etwas nicht gelingt, sie nicht mehr weiter wissen, fordern sie Hilfe ein. Je älter wir werden, umso größer wird der Anspruch an uns, selbst alles hinzubekommen. Um Hilfe zu bitten, ist nicht gerade unsere Stärke. Dabei ist es ziemlich doof, diese Last allein zu tragen. Deine Grenzen zu kennen und Unterstützung zu suchen, wenn du sie brauchst, zeugt von Stärke, Reife und gesunder Selbstliebe.

9. Überspringe Grenzen

Es ist schwer Kinder davon abzuhalten auf einen hohen Baum zu klettern. Ziemlich ungern lassen sie sich erzählen, was sie können oder dürfen. Sie leben nach dem Motto „Grenzen sind dazu da, sie zu überschreiten“. Und genau daran wachsen sie. Wir indessen akzeptieren Grenzen und versuchen nicht mal mehr diese zu überwinden. Also mach einfach mal: Buche den Abenteuerurlaub, fürchte dich nicht vor dem lang ersehnten Schweigeretreat, bewirb dich bei dem neuen Job, wenn du unzufrieden bist. Was hast du zu verlieren? Und auch wenn du scheiterst, hast du es zumindest versucht.

10. Sei ehrlich

„Kindermund tut Wahrheit kund“ heißt es so schön im Volksmund. Wir Erwachsene tun uns damit etwas schwerer und schwindeln, was das Zeug hält. Aus Angst vor Kränkung oder Verlust sehen wir in Notlügen eine gute Lösung. Dabei ist unser innigster Wunsch uns authentisch mit all unseren Ansichten, Fehlern und Vorlieben zeigen zu können. Wie wärs also, die berechnende Lüge das nächste Mal gegen erfrischende Ehrlichkeit einzutauschen. Dein Gegenüber wird es dir am Ende sogar danken.