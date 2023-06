Endlich Freitag! Und die Sterne haben sich schon mal in Position gebracht. Ob romantische Begegnungen, ausgelassene Partys oder einfach nur pure Entspannung – die kosmischen Energien sind für manche Sternzeichen besonders günstig. Auf sie wartet ein tolles Wochenende!

Diesen Tierkreiszeichen steht ein grandioser Wochenausklang bevor.

Widder

Dem abenteuerlustigen Widder steht dieses Wochenende ein regelrechter Adrenalinkick bevor! Zumindest stehen die Sterne günstig für neue Erfahrungen und Unternehmungen. Was das genau heißt? Egal ob sie sich einer aufregenden Sportaktivität hingeben oder einfach nur einen spontanen Ausflug unternehmen, sie werden sich lebendig und voller Energie fühlen. Widder-Geborene sollten die Zeit also nutzen, um ihre Grenzen zu testen und etwas Neues auszuprobieren! Faul sein, können sie ja schließlich auch noch an einem anderen Wochenende.

Löwe

Auch für die charismatischen Löwen wird das Wochenende spannend. Als Feuerzeichen liebt er es natürlich, im Mittelpunkt zu stehen. Der Wochenausklang wird für ihn besonders aufregend, da er seine strahlende Persönlichkeit entfalten kann. Ob es eine gesellschaftliche Veranstaltung ist, bei der er glänzt, oder ein romantisches Date, bei dem er seine bezaubernde Seite zeigt – der Löwe wird im Rampenlicht stehen und alle Blicke auf sich ziehen. Er ist also ganz in seinem Element. Für Löwen wird das Wochenende daher zu einem wahren Triumphzug! Übrigens können sie die positiven Energien des Wochenendes auch nutzen, um ihren Zielen ein kleines Stückchen näher zu kommen.

Waage

Für die Waage steht das Wochenende ganz im Zeichen der Liebe und der Harmonie. Die Sterne bringen dem Sternzeichen romantische und entspannte Stunden zu zweit. Für Waagen in einer Beziehung heißt das: Sie verbringen wertvolle Quality-Time mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Bei Dates verzaubern Single-Waagen ihr Gegenüber mit ihrer charmanten Ausstrahlung. Geborene dieses Sternzeichens sollten das Wochenende also nutzen, um ihre Beziehungen zu vertiefen. Für die Waagen wird dieses Wochenende dadurch ein wahrer Genuss.