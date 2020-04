Demi Lovato ist wieder vergeben. Nachdem bereits seit Längerem die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen ihr und Schauspieler Max Ehrich kursierten, stehen die beiden nun auch öffentlich zu ihrer Liebe.

Denn die Sängerin tauchte vor kurzem versehentlich in einem Instagram-Livestream ihres neuen Lovers auf.

Demi Lovato schleicht sich unabsichtlich in Livestream von neuem Freund

Bereits seit mehreren Wochen fragten sich die Fans, ob es wohl Neuigkeiten im Liebesleben von Demi Lovato gibt. Denn die Sängerin und der Schauspieler Max Ehrich brachten die Liebesgerüchte in den letzten Tagen immer häufiger zum Kochen. Denn sie kommentierten die Instagram-Bilder des jeweils anderen mit Herzen und süßen Liebesbotschaften. Das Versteckspiel der beiden dürfte nun allerdings ein Ende genommen haben. Denn mit einem Fauxpas bestätigte Demi jetzt unbeabsichtigt ihre neue Liebe. Während ihr neuer Lover Max Ehrich ein Instagram-Live-Konzert am Klavier gab, schlich sich die Sängerin plötzlich mit einer braunen Kuscheldecke ins Bild, um ihren Freund zuzudecken. Als dieser ihr allerdings mitteilt, dass er einen Livestream mache, zieht sich Demi ganz schnell die Decke über den Kopf und huscht aus dem Bild.

Süße Liebesbotschaften auf Instagram

Eines dürfte nun klar sein: Die Sängerin und der Schauspieler kommen sich in der Quarantäne offenbar gerade näher. Deshalb sind sich Fans jetzt sicher, dass die beiden zusammen sind. Doch ist dem wirklich so? Neben dem Instagram-Livestream von Max Ehrich wären jedenfalls auch die süßen Liebesbotschaften auf Instagram ein Indiz für eine Liebe zwischen den beiden. So kommentierte Demi ein Foto des Schauspielers, das ihn mit ihrem Hund zeigt, mit den Worten: “Meine Engel.” Aber auch Max hält sich mit seinen Liebesbekundungen online nicht zurück. Denn die letzten Fotos der Sängerin kommentierte er mit zahlreichen süßen Worten und Emojis, um auch Demis Fans zu zeigen, was er von ihrem Idol hält. Ob die ganze Sache allerdings nur ein harmloser Flirt ist oder ob es sich dabei wirklich um die ganz große Liebe handelt, wissen aktuell wohl nur die beiden selbst.