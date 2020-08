Im Sommer kann es schon mal heiß werden. Und dann lassen auch lästige Schweißflecken nicht lange auf sich warten. Aber mit ein paar kleinen Tricks kannst du sie ganz einfach verhindern.

Diese fünf simplen Hacks helfen gegen Schweißflecken:

Wasser trinken

Was wie ein Ammenmärchen klingt, funktioniert aber tatsächlich. Viel Wasser zu trinken, kann die Schweißproduktion verringern. Und wenn du weniger schwitzt, dann gibt es auch weniger Schweißflecken. Besonders an so heißen Tagen wie in letzter Zeit solltest du sehr viel Flüssigkeit zu dir nehmen.

Slipeinlagen unter die Arme kleben

Am häufigsten treten Schweißflecken unter den Armen auf. Denn dort schwitzt man auch immer am stärksten. Dafür gibt es einen kleinen Trick: Kaufe dir dünne Slipeinlagen und kleb sie auf der Innenseite deines Shirts unter die Achseln. Die Einlagen saugen den Schweiß auf und so hast du trotz hohen Temperaturen keine Schweißflecken unter den Achseln.

Die richtige Kleidung gegen Schweißflecken

Ein guter Tipp gegen Schweißflecken ist auch, die richtige Kleidung zu tragen. Verzichte zum Beispiel auf Synthetikfasern. Baumwolle ist atmungsaktiver als Kunstfaser, die das Schwitzen oft verstärkt. Also greif vor einem schweißtreibenden Tag morgens lieber zu einem Shirt aus Baumwolle. Außerdem sollte die Kleidung luftig sein. Denn wenn das Shirt weiter ist, dann passiert es nicht so oft, dass sich Schweißflecken bilden.

Schnell Abtupfen

Sobald du merkst, dass du zum Schwitzen anfängst, solltest du deine Haut mit einem trockenen Tuch schnell abtupfen. Natürlich nur, wenn das möglich ist. Durch das Tupfen verhinderst du zwar nicht, dass du weiter schwitzt, aber zumindest kann sich die Kleidung nicht festsaugen. Dann bleiben auch die gehassten Schweißflecken aus.

Deo gut austrocknen lassen verhindert Schweißflecken

Ein gutes Deo ist das A und O an den heißen Tagen im Sommer. Achte darauf, dass du ein Antitranspirant ohne Aluminium verwendest. Denn das verhindert starke Schweißbildung. Außerdem solltest du das Deo immer gut austrocknen lassen, bevor du aus der Wohnung gehst. Denn nur im getrockneten Zustand kann ein Deo gegen Schweiß helfen. Also einfach schon gleich in der Früh nach dem Aufstehen das Deo auftragen und erst danach den Kaffee trinken. Dieser simple Trick kann Wunder bewirken.