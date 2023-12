Es ist endlich wieder soweit! Die dritte Staffel von Sisi ist ab heute, dem 1. Dezember, wieder auf RTL+ zu sehen. Ein langes Jahr mussten wir Serien-Fans warten, jetzt steht dem Binge-Watching-Wochenende nichts mehr im Wege. Was dein Liebling-Seriencharakter über dich aussagt, erklären wir dir heute hier.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Serien-Marathon!

Kaiserin Sisi

Die Kaiserin von Österreich ist auf keinen Fall ein Schatten ihres Mannes – sondern weit ihrer Zeit voraus! Merkst du auch manchmal, dass du gerne mit dem Kopf durch die Wand möchtest? Das könnte auch erklären, warum der Seriencharakter Sisi zu deinem absoluten Favoriten gehört. Ebenso wie Sisi hast du ein Gefühl für Ästhetik und Schönheit, eine Partnerschaft ist dir wichtig, dir steht jedoch dein Erfolg und die vielen Abenteuer, die das Leben bereit hält, an erster Stelle. Na, erkennst du dich wieder? Noch mehr Abenteuer deiner Lieblings-Kaiserin gibt es ab dem 1.12. auf RTL+ zu sehen.

Kaiserin Sisi (Dominique Devenport, r.)

Bild: RTL/Armands Virbulis

Kaiser Franz

Tradition, Familie und Zusammenhalt – das sind Werte, die Seriencharakter Kaiser Franz ausmachen. Auch du bist ein absoluter Familienmensch und bei dir stehen familiäre Traditionen an erster Stelle. So wie auch Franz kämpfst du gerne für deine Liebsten und freust dich auf Familienfeiern so sehr, dass du immer die Person bist, die gerne die Planung in die Hand nimmt. Falls du nun aber dich mit unserem Erkenntnissen nicht identifizieren kannst: Kann es sein, das Kaiser Franz dein Serien-Favorit ist, weil er von Hottie Jannik Schümann gespielt wird? We won’t judge you. 😉 Weiter schmachten können wir ab dem 1.12. auf RTL+.

Kaiser Franz (Jannik Schümann).

Bild: RTL/Armands Virbulis

Erzherzogin Sophie

Diplomatie und Politik – das liegt der Erzherzogin Sophie, die als politisches Mastermind auch oft als die „heimliche Kaiserin“ betitelt wurde. Die Mutter von Kaiser Franz hatte die Fäden in ihren Händen, organisiert und mit viel Köpfchen stand sie ihrem Sohn mit Rat und Tat zur Seite. Erkennst du dich ein wenig in ihr wider? So wie Erzherzogin Sophie behältst du gern einen kühlen Kopf und das große Ganze im Blick. Wenn es einmal heiß hergeht, sind deine Nerven wie aus Stahl und auf dich ist Verlass. Du arbeitest gerne allein, so gehört die Führung ganz dir. Mehr von Erzherzogin Sophie gibt es ab dem 1.12. auf RTL+.

Franz (Jannik Schümann, l.) und Erzherzogin Sophie (Désirée Nosbusch, r.)

Bild: Bild: RTL/Armands Virbulis

Gräfin Esterhazy

Die Gräfin war Hofdame und eine enge Vertraute der Erzherzogin Sophie. Von dieser wurde sie auch für das Amt der Oberhofmeisterin, der sogenannten „Ersten Gesellschaftsdame“, bei Kaiserin Elisabeth ausgesucht. So wie Gräfin Esterhazy hast auch du immer ein offenes Ohr für deine Mitmenschen und bist gerne an Ort und Stelle, wenn du gebraucht wirst. Das ist eine tolle Eigenschaft, aber bitte pass darauf auf, dass du nicht ausgenutzt wirst. Auch in der dritten Staffel von „Sisi“ ist Gräfin Esterhazy wieder zu sehen – ab dem 1.12. auf RTL+.

Sisi (Dominique Devenport, l.) und Gräfin Esterhazy (Tanja Schleiff, r.)

Bild: RTL/Armands Virbulis



Herzog Max

Von Kaiser Franz ist Herzog Max nach wie vor nicht sonderlich begeistert. Er bleibt dennoch immer Sisis Vater und ihr emotionaler und moralischer Kompass. Wenn Herzog Max dein Lieblingscharakter ist, bist auch du vermutlich eine treue Seele! Für deine Herzensmenschen bist du ein sicherer Anker, der auch in noch so stürmischen Zeiten die Stellung hält. Deine Freiheit ist dir trotzdem sehr wichtig und du versuchst, ein gutes Gleichgewicht zu finden – was dir leider nicht immer gelingt. Wie es Herzog Max wohl in der neuen Staffel ergeht? Das siehst du ab dem 1.12. auf RTL+.

Herzog Max (Marcus Grüsser)

Bild: RTL/Armands Virbulis

Graf Grünne

Graf Grünne ist Franz Josephs engster Vertrauter. Er ist das gute Gewissen eines Kaisers, der es gewohnt ist, mit Härte und Autorität eines absoluten Monarchen zu handeln. Graf Grünne bleibt sich und dem Kaiserpaar immer treu. Wenn Graf Grünne dein Lieblingscharakter ist, dann bist auch du höchstwahrscheinlich ein sehr loyaler Mensch, der seine Bedürfnisse oft hinten anstellt. Für deine Mitmenschen ein Segen, aber bitte denk doch bitte auch manchmal an dich! Wie es für Graf Grünne weitergeht, das erfahren wir ab dem 1.12. auf RTL+.