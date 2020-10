Mark Cuevas, bekannt aus der Netflix-Datingshow “Love Is Blind” erwartet zusammen mit seiner Freundin, Aubrey Rainey, ein Baby. Das frisch verliebte Paar soll sich offiziell seit diesem Sommer daten.

Während der Show erlebte der 26-Jährige noch eine Liebes-Pleite mit seiner damals Auserwählten, Jessica Batten.

Nach Liebesdrama: Endlich happy

Wer, genauso wie wir, die Datingshow “Love Is Blind” gebinged hat, der kann sich vermutlich noch genau an das Liebesdrama erinnern, das sich zwischen den Kandidaten Mark Cuevas und Jessica Batten abgespielt hat. Anfangs funkte es stark zwischen den beiden, doch die 10 Jahre ältere Jessica war sich, je näher der Tag der Hochzeit kam, dann plötzlich doch nicht mehr so sicher, ob Mark wirklich “The One” ist. Immer wieder sprach sie den Altersunterschied zwischen den beiden an und hegte zusätzlich noch Gefühle für einen anderen Kandidaten (Barnett, wir erinnern uns). Am Altar ließ Jessica Mark dann stehen und verneinte die Frage, ob sie seine Frau werden wolle.

Doch jetzt ist der 26-jährige Fitnessfan Mark Cuevas endlich überglücklich vergeben und postet stolz Bilder mit seiner Freundin Aubrey. Die beiden sollen sich erst vergangenen Sommer kennengelernt haben. “Wir haben zusammen am 4. Juli einen Kurztrip nach Savannah in Georgia gemacht. Dort haben wir offiziell angefangen, uns zu daten und sind seitdem unzertrennlich”, berichten die beiden gegenüber People.

Mark Cuevas erwartet sein erstes Kind

Mark und Aubrey sind aber nicht nur ein glückliches Paar, sie werden auch bald Eltern. Die beiden verkündeten die frohe Botschaft auf ihrem Instagram-Kanal. Mark postete dabei ein Foto von sich und seiner Freundin, samt Ultraschallbild. “Baby Cuevas 4.29.21” schrieb er dazu. Einige der ehemaligen “Love Is Blind”-Kandidaten ließen es sich nicht nehmen und gratulierten den werdenden Eltern. So schrieb etwa Damien Powers: “Herzlichen Glückwunsch an euch beide, Bruder. Du wirst ein unglaublicher Vater sein und ich wünsche euch dreien all die Liebe und das Glück, das dieses Leben zu bieten hat.” Und auch Amber Pike kommentierte: “Endlich!! Wir freuen uns so sehr für euch!!”

Was wurde aus den anderen Paaren?

Apropos ehemalige “Love Is Blind”-Kandidaten: Nicht immer ist es üblich, dass die Paare nach der Show zusammenbleiben oder in diesem Fall immer noch glücklich verheiratet sind. Wer von den Ehepaaren immer noch ein starkes Team abgibt, das lest ihr hier.

Amber & Barnett

Während ihrer Zeit bei “Love Is Blind” haben sich die beiden ganz schön zueinander hingezogen gefühlt. Und das, obwohl Mitkandidatin Amber Barnett immer wieder schöne Augen gemacht hat. Das beeindruckte Barnett aber offenbar wenig, denn er hielt zu Amber und stellte klar: “Ich will sie heiraten!” Die beiden scheinen sehr glücklich miteinander zu sein. Erst kürzlich feierte das Paar ihren bereits zweiten Hochzeitstag, sowie Ambers 30. Geburtstag in den Bergen.

Giannina & Damien

Diese beiden Kandidaten hatten eine wilde Reise in der Netflix-Datingshow. Zwischen Liebe und Streit, Tränen und Enttäuschung haben wir alles gesehen. Schlussendlich wollte Damien seine Gigi aber nicht heiraten. Zumindest in der Show – denn nur wenige Tage, nachdem das Finale ausgestrahlt wurde, gaben die beiden jedoch bekannt, dass sie es noch einmal miteinander versuchen wollen. Verheiratet sind sie zwar noch nicht, doch Giannina postete erst kürzlich ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, auf sie offenbar einen Verlobungsring trägt.

Lauren & Cameron

Lauren und Cameron haben sich gesucht und gefunden. Sie waren damals so gerührt von ihrer emotionalen Bindung, dass sie sogar Tränen vergossen. Den Moment, als die beiden sich dann zum ersten Mal gesehen haben, werden sie wohl so schnell nicht mehr vergessen. Hätte uns auch gewundert, wenn es anders wäre: Lauren und Cameron sind immer noch genauso glücklich, wie damals in der Show. Die beiden nutzen ihre Bekanntheit und betreiben eine erfolgreiche YouTube-Show, die den Namen “Hanging with the Hamiltons” trägt.

Kelly & Kenny

In der Show galten die beiden als richtig cutes Paar, die viele Gemeinsamkeiten hatten. Vor dem Altar kam dann aber die böse Überraschung. Denn während Kenny “Ja” sagte, antwortete Kelly mit “Nein” auf die Frage aller Fragen. Im Nachhinein erzählte Kelly, dass sich die beiden im Vorfeld ausgemacht haben sollen, nicht heiraten zu wollen. Sie war genauso überrascht über das Finale, wie wir alle. Mittlerweile ist Kenny wieder glücklich vergeben. Über den Beziehungsstatus von Kelly ist derzeit nichts bekannt.

Jessica

In der Show wurde sie als Bösewicht dargestellt, erzählte Jessica nach dem Staffelfinale mehreren Medien. Eine gescheiterte Beziehung mit Mark später, scheint aber auch sie das Glück gefunden zu haben. Sie soll ihren jetzigen Freund übrigens während einer Bike-Tour kennengelernt zu haben. Alters-technisch dürfte der Arzt wohl genau ihren Vorstellungen entsprechen, denn er ist 34 Jahre alt.