K-Pop-Star Moonbin, ein Mitglied der südkoreanischen Boyband Astro, ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Das gab sein Musiklabel Fantagio am Donnerstag bekannt. Fans reagierten mit Trauer und Schock auf die Nachricht.

Moonbin wurde am Mittwoch, dem 19. April, am späten Abend leblos in seiner Wohnung in Seoul aufgefunden.

Fans trauern um K-Pop-Star Moonbin

Trauer um K-Pop-Star Moonbin. Der südkoreanische Popstar ist im Alter von nur 25 Jahre verstorben. Sein Label Fantagio Music bestätigte die traurige Nachricht seines Todes in einer offiziellen Erklärung auf den Social-Media-Kanälen seiner Band Astro. Moonbin habe „unerwartet unsere Welt verlassen und wurde zu einem Stern am Himmel“, so das Musiklabel.

Das Unternehmen bat Fans, die Privatsphäre der Familie zu respektieren, und teilte mit, dass sowohl Familienmitglieder als auch Bandkollegen zutiefst um den verstorbenen 25-Jährigen trauern. Außerdem bittet die Familie darum, „auf spekulative und böswillige Berichte verzichten“, damit sie in Ruhe trauern und Abschied nehmen kann.

Todesursache unklar

Die genauen Hintergründe rund um den Tod des 25-Jährigen sind bislang unklar. Wie die Polizei von Gangnam am Donnerstag gegenüber CNN mitteilte, habe man bislang „keine Anzeichen von Fremdeinwirkung im Zusammenhang mit diesem Fall gefunden“.

Moonbins Tod sorgt in der K-Pop-Industrie nun erneut für Aufruhr. Denn sein Todesfall reiht sich in eine Reihe mehrere Todesfälle junger koranischer Stars, bei denen Suizid als Todesursache genannt wurde. 2020 etwa verstarb der K-Pop-Star Yohan im Alter von nur 28 Jahren. Zuvor verstarben 2019 die beiden Sängerinnen Sulli und Goo Hara. Berichten zufolge hatten beide zuvor bereits öffentlich über ihre psychischen Probleme gesprochen.

Nachricht schockiert die Fans

K-Pop Star Moonbin war seit 2016 aktives Mitglied der Gruppe Astro. Im Januar 2023 verlängerte er offiziell seinen Vertrag mit dem Label Fantagio Music zusammen mit allen anderen Astro-Mitgliedern, außer Rocky. Neben Astro gehörte er außerdem zu einer offiziellen Subgruppe von Astro mit dem Namen Moonbin & Sanha. Vor Astro arbeitete der 25-Jährige als Tänzer und Model. Außerdem machte er schon als Kind erste Schritte im Entertainment-Business und spielte unter anderem in der TV-Serie „Boys Over Flowers“ mit.

In den sozialen Medien reagierten seine Fans geschockt auf die Nachricht über seinen Tod. Auf Twitter, TikTok, Instagram und Co finden sich unzählige Posts von trauernden Fans, die unter anderem mit Bildern und Videoclips ihres verstorbenen Idols ihre Bestürzung ausdrücken. Alleine auf Twitter wurden unter dem Hashtag #moonbin weltweit bereits mehr als 2,6 Millionen Tweets zu seinem Tod veröffentlicht.

Solltest du Hilfe brauchen oder mit jemandem über deine aktuelle Situation sprechen wollen, gibt es kostenlose psychologische Beratungs-Hotlines, an die du dich anonym wenden kannst.

Hier findet ihr weitere Hilfe in Krisensituationen:

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Telefon-, E-Mail- und Chat-Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten.

Online unter www.telefonseelsorge.at.

Kinder- und Jugendliche

Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche.

Online unter bittelebe.at.

Rat auf Draht

Tel.: 147 (Notruf), täglich 0-24 Uhr

Online unter www.rataufdraht.at.