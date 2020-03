Martin Klein, der Gegner von Tim Mälzer bei Kitchen Impossible, ist einer der kreativsten Köche Europas.

Dieser Gegner wird nicht leicht zu bezwingen sein: Heute, Sonntag, den 15. März, tritt Tim Mälzer bei seiner Vox-Sendung Kitchen Impossible gegen Martin Klein an. Der Franzose ist im Hangar 7 von Red-Bull-Ched Didi Mateschitz tätig, dort ist er „Executive Chef“ des exklusiven Restaurants Ikarus. Er ist Nachfolger von Roland Trettl.

Klein wurde 1976 in Straßburg geboren, nach der Hotelfachschule folgte die Lehrausbildung zum Koch. Dann machte sich Martin Klein auf, die deutsche Gastronomie zu erobern. Zunächst war er in einem Restaurant in Karlsruhe tätig, wo er in nur 2 Jahren zum Chef de Partie aufsteigen konnte. Es folgte der Wechsel nach Stuttgart, wo er im Restaurant Wielandshöhe zum Sous Chef wurde.

Martin Klein – der Aufsteiger

Im Münchner Lokal Marstall wurde er dann Küchenchef, das Restaurant wurde durch seinen Leistungen zum „Aufsteiger des Jahres“ gekürt. 2003 wechselte er nach Salzburg, um dort mit Trettl im Ikarus zu werken. Es folgte der Schritt in den Pazifik: Auf der Resortinsel Laucala Island war Martin Klein als Executive Chef für insgesamt 5 Restaurants und Bars verantwortlich. Seit 2014 ist er wie erwähnt wieder in Salzburg tätig.

Kreative Küche bei Kitchen Impossible

Martin Klein liebt lokale und kreative Küche – und seine Gäste wissen das zu schätzen. Auch die Kritik ist begeistert: 2019 holt er für das Ikarus den 2. Stern im Guide Michelin; das Restaurant im Mateschitz-Hangar wird außerdem regelmäßig unter die Top-Lokale Österreichs gewählt. Das lebensmotto von Klein: „Sich über jeden Tag freuen und genießen können.“ Dieses Duell bei Kitchen Impossible wird sicher spannend….