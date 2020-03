Am Sonntag, den 15. März, bekommt es Tim Mälzer bei Kitchen Impossible mit dem Franzosen Martin Klein zu tun.

Klein ist mit Sicherheit kein Jausengegner für Tim Mälzer, denn der Franzose zählt zu den kreativsten Köchen Europas – er ist derzeit im Restaurant Ikarus im Flugzeughangar „Hangar 7“ von Red-Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz in Salzburg tätig. In welchen Regionen sind die beiden Koch-Gegner am Sonntag zu sehen? Mälzer musste nach Thailand und Frankreich, während Klein in Italien und Spanien tätig war.

Tim Mälzer wurde in der thailändischen Stadt Bangkok vor die Aufgabe gestellt, trockenes Curry mit Jackfruit, Fischbällchen & Satorbohnen zu machen. Während er zunächst vermutet, er müsse wohl in einer der berühmt-berüchtigten Streetfood-Küchen tätig sein, darf er nach dem Öffnen der schwarzen Box erleichtert aufatmen. Sofort ist Mälzer sicher: Dieses Gericht kommt aus einem guten Restaurant und wird von einer Köchin erschaffen. Und tatsächlich handelt es sich „Asia‘s Best female Chef“ Bee Satongun.

Mälzer muss nach Frankreich

Die zweite Aufgabe führte Kitchen-Zampano Mälzer nach Kaysersberg in Frankreich. Sein Gegner Martin Klein stammt ja aus dem Elsass – und hier muss Mälzer eine typische regionale Spezialität möglichst originalgetreu schaffen. Besonders schwierig wird das Ganze, weil ein Zwei-Sterne-Koch das Gericht noch extra verfeinert hat. Mälzer wird wohl den einen oder anderen Wutausbruch bekommen…

Aber auch die Aufgaben für Martin Klein haben es in sich: In Rom muss er zwei Eissorten kreieren: Pistazien- und Mandarinen-Eis. Das klingt auf den ersten Blick simpel und der Franzose ist entgeistert – das soll seine Aufgabe sein? Prinzipiell kein großes Problem, doch diese Eissorten stammen von einem der absoluten besten Eishersteller Italiens. Also doch nicht so einfach wie gedacht?

Die nächste Koch-Challenge führte Klein nach Sevilla (Spanien), wo er Albondigas machen sollte. Das sind Fleischbällchen aus Ochsenschwanz und es handelt sich um eine echte Spezialität dieser pulsierenden Stadt in Andalusien. Doch die Zubereitung ist alles andere als einfach, wie Klein schon bald bemerken muss. Kann er es dennoch schaffen, Tim Mälzer zu besiegen?

Die beiden nächsten Folgen von Kitchen Impossible

22. 03.: Tim Mälzer vs. Steffen Henssler

Mälzer: Bad Zwischenahn (Deutschland), San Francisco (USA)

Henssler: Ramatuelle (Frankreich), Gifu (Japan)

29. 03.: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Beide: Kitzbühel (Österreich)

Mälzer: Valencia (Spanien)

Raue: Rüeggisberg (Schweiz)