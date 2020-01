Nachdem das EU-Parlament erst Ende November den Klimanotstand in Europa ausgerufen hatte, schließt sich nun auch Spanien an.

Die neue Regierung von Pedro Sánchez brachte nun ein Klimaschutzgesetz auf den Weg. Bis 2050 will Spanien klimaneutral werden.

Klimanotstand in Spanien ausgerufen

Mit dieser offiziellen Erklärung machte die Regierung rund um den neuen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez den ersten Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Denn in den nächsten 100 Tagen soll ein Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz an das Parlament übergeben werden. Ziel ist es, bis 2050 klimaneutral zu sein. Zudem gibt es einen konkreten nationalen Aktionsplan zur Umsetzung dieser Ziele.

Por justicia climática entre territorios y generaciones.

Por el futuro.

Por responsabilidad, porque las instituciones deben liderar los cambios en la sociedad.

El #CMin declara la #EmergenciaClimática como muestra de su compromiso con este desafío que debemos abordar entre todos. pic.twitter.com/zSy0s5lZtq — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 21, 2020

Spanien will bis 2050 klimaneutral sein

Bereits Ende November sprach das EU-Parlament den europaweiten Klimanotstand aus. Der ausgerufene Klimanotfall hat einen symbolischen Charakter, heißt es aus Straßburg. Damit soll Druck für konkrete Gesetze aufgebaut werden. Diese Warnung nimmt nun auch Spanien ernst und steckt konkrete Ziele im Kampf gegen den Klimawandel.

Demnach will man bis 2050 klimaneutral sein. Dafür will man etwa 2040 bis zu 95 Prozent der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien beziehen. Außerdem gibt es bereits Pläne zur Senkung der Abgase von Bussen und Lastwägen. Und auch die Landwirtschaft soll klimaneutraler werden. Genaue Details der Pläne will man nach der Weitergabe des Gesetzesentwurfs veröffentlichen.