Am Set der Kultserie „Malcolm mittendrin“ konnte es durchaus auch gefährlich werden. Das beweist Serien-Vater Bryan Cranston jetzt in einem Interview. Denn er verrät, dass ihn eine Szene beinahe umgebracht hätte.

Zum Glück konnte man ihn noch retten.

Bryan Cranston: Bei dieser Szene wäre er fast gestorben

Die Familiensitcom „Malcom mittendrin“ würden wohl nur die wenigsten mit gefährlichen Stunts in Verbindung bringen. Und dennoch ist genau so etwas Hal-Darsteller Bryan Cranston passiert. Bei einem Auftritt in der „Graham Norton Show“, in der er eigentlich seinen neuen Film „Argylle“ promoten wollte, erzählte der 67-Jährige auch eine creepy Anekdote vom Set der Kultserie.

Demnach sei es beim Dreh der zweiten Staffel zu einem Zwischenfall gekommen, der Cranston beinahe das Leben gekostet hätte. In der Folge ging es darum, dass seine Figur Hal mit einer kleinen Depression zu kämpfen hatte. Also startete er damit, zu malen. Doch wer Hal kennt, der weiß, dass die Sache bald außer Rand und Band geriet und er schlussendlich mehr Farbe am eigenen Körper hatte, als auf der Leinwand. „Ich war komplett mit blauer Farbe bedeckt“, so der Serienstar. „Also wirklich komplett. Vom Kopf bis zu den Zehen“, betont er seine damalige Lage.

Dann wurde es brenzlig. Denn Cranston fühlte sich plötzlich ungut und ihm war schwindelig. „Während man dreht, bewegt man sich auch viel. An einem Punkt habe ich dann allerdings begonnen, das Bewusstsein zu verlieren“.

Dusche war die Rettung

Doch glücklicherweise waren damals viele Menschen am Set, die sofort reagierten. Das Wichtigste zu diesem Zeitpunkt: Sie mussten Cranston schnellstmöglich von der blauen Farbe befreien. „Das ist wirklich gefährlich, weil der Körper die Hitze nicht mehr regulieren kann, wenn alle Poren verdeckt sind“. Ein Eimer Wasser und ein paar Tücher waren dafür aber zu wenig. Er musste sofort unter ein laufendes Wasser, damit seine Haut wieder atmen konnte. „Sie haben mich genommen und unter die Dusche gestellt. Das war wirklich seltsam“, erinnert sich der Schauspieler. Zum Glück ist schlussendlich aber alles gut gegangen und der „Malcom mittendrin“-Star hat den Zwischenfall überstanden.

Neuer Film ab Februar

Wer mehr von Bryan Cranston sehen möchte, hat dazu bald die Möglichkeit! Denn am 1. Februar erscheint sein neuer Spionage-Film „Argylle“ in den deutschsprachigen Kinos. Der 67-Jährige ist neben Schauspielstars wie Henry Cavill („The Witcher“), Sam Rockwell („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) und Bryce Dallas Howard („Jurassic World“) zu sehen. Auch „Houdini“-Interpretin Dua Lipa, „Westside Story“-Darstellerin Ariana DeBose, „Marvel“-Star Samuel L. Jackson, „Kevin allein zu Haus“-Ikone Catherine O’Hara sowie Wrestler John Cena sind mit dabei. Übrigens: Der Film soll später auf dem Streamingdienst Apple TV+ verfügbar sein!