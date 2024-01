Chuck-Bass-Anhänger müssen jetzt wirklich stark sein: Ed Westwick hat sich verlobt. Das hat der „Gossip Girl“-Star jetzt auf Instagram verkündet.

Wer die Glückliche ist, lest ihr hier!

Ed Westwick wird heiraten!

So sehr wir uns auch für das Liebesglück von Ed Westwick freuen – unser Fan-Herz schmerzt schon ein bisschen, dass wir unseren „Gossip Girl“-Bad-Boy nun für immer verloren haben. Denn der 36-Jährige hat kürzlich verkündet, dass er seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht hat. Und zwar ultra-romantischen im Schnee.

Der Schauspieler ist vor seiner Freundin, Schauspielerin Amy Jackson, auf einer der berühmtesten Brücken der Welt am Peak Walk im schweizerischen Gstaad auf die Knie gefallen und hat ihr die Frage aller Fragen gestellt. Ein süßer Schnappschuss der beiden zeigt, dass die 31-Jährige den besonderen Heiratsantrag freudestrahlend annimmt. „Zur Hölle, ja“, schreibt sie zu dem Bild auf Instagram.

Seit zwei Jahren ein Paar

Zwei Jahre sind Ed und Amy bereits ein Paar. Gefunkt haben soll es laut Medienberichten 2021 während einem Autorennen in Silverstone. Im Jahr 2023 folgte bereits der erste große Beziehungsstep. Denn sie haben gemeinsam Amys Zuhause in ihrer Heimat Großbritannien renoviert. Folgt nun auch bald das erste gemeinsame Baby? Ed hat in mehreren Interviews bereits angedeutet, dass Amy die perfekte Mutter für seine künftigen Kinder sei.

Die britische Schauspielerin, die vor allem erfolgreiche Rollen in Indien spielte, war auch in der US-Serie „Supergirl“ an der Seite von Melissa Benoist zu sehen. Wenn sie und Ed sich dazu entscheiden, eine kleine Familie zu gründen, dann wäre das bereits Baby Nr. 2 für die 31-Jährige. Denn sie hat gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten, einem britischen Unternehmer, einen Sohn, der 2020 zur Welt gekommen ist.