Derzeit geht ein Clip von Gossip Girl auf TikTok viral, in dem eine Userin auf einen großen Garderoben-Fail hinweist. Denn wie es aus dem Nichts trägt Serena van der Woodsen plötzlich eine Jogginghose unter ihrem Kleid.

Kanntet ihr den Fail schon?

Gossip Girl: Diese Fail-Szene erheitert TikTok gerade

„Gossip Girl here, your one and only source of the scandalous lives of Manhattan’s Elite“. Lange ist es her, dass wir dieses Intro gehört haben. Doch auf TikTok scheint es momentan ein kleines Revival der Serie zu geben. Derzeit tauchen immer wieder kurze, ikonische Clips der Show auf der Plattform auf. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass viele der Gen Z die originale Serie ansehen, jetzt wo das Reboot nach Staffel 2 wieder abgesetzt werden soll.

Die meisten Clips auf TikTok feiern die Outfits oder ikonische „Blair Waldorf“ -Quotes. Doch einer TikTokerin ist jetzt ein Fehler in der Serie aufgefallen. Denn sie entdeckte, dass Blake Lively aka Serena van der Woodsen in einer Szene in Folge 4 der sechsten Staffel unter ihrem hautengen Minikleid eine Jogginghose trägt.

In der Szene trifft Serena in einem Lokal auf Georgina Sparks und Dan Humphrey. In dem Moment, in dem die Kamera von Serenas Oberkörper zu ihren Beinen schwenkt, kommt für etwa fünf Sekunden eine graue Jogginghose zum Vorschein. Seht es hier selbst:

Fans machen sich lustig

Die Entdeckerin selbst bezeichnet den Garderoben-Fail als „Zoom-Call Outfit“ in der Video-Beschreibung. Naja, wo sie recht hat… Einige Fans schreiben in den Kommentare, dass die Serienmacher in der letzten Staffel richtig faul geworden seien. Andere wiederum weisen darauf hin, dass es nicht unüblich sei, dass Schauspieler:innen außerhalb des Bildausschnitts bequeme Kleidung tragen dürften. Schließlich würden sie täglich bis zu elf Stunden vor der Kamera stehen.

Eine weitere Userin schreibt, es würde zur Serie passen, denn „Serena würde das tatsächlich tun.“ In einem Interview von Insider aus dem Jahr 2019 behaupteten sogar einige „Stylisten“, dass Serena van der Woodsen, die größten modischen Risiken in der Serie eingegangen sein soll. Mit dem Jogginghosen-Fail haben wir jetzt auf jeden Fall den Beweis dafür. 😆