Haben wir es hier etwa mit einer echten Lady Whistledown zu tun? Mit einem Real Life Gossip Girl? Die Rede ist von einem mysteriösen TikTok-Account, der unter dem Namen „Lemon Lady Secrets“ läuft. Immer wieder teilt dort eine Frau, deren Gesicht von einem Zitronen-Filter verdeckt wird, zum Schreien komische wie peinliche Storys aus ihrem Datingleben. Nicht selten kommen dabei auch prominente Männer vor.

Die Frage, die sich jetzt alle stellen: Wer verbirgt sich hinter der Zitronen Frau?

Warum „Lemon Lady Secrets“ gerade ganz TikTok verrückt macht

Es fühlt sich fast so an, als würden wir uns in einer Episode von „Gossip Girl“ befinden. Denn auf TikTok sorgt eine mysteriöse Frau gerade für Aufmerksamkeit und jeder, der sich ihre Videos ansieht, will auf der Stelle wissen, wer dahinter steckt. Aber von vorne: Auf ihrem Kanal (@lemonladysecrets) teilt die Unbekannte regelmäßig Geschichten aus ihrem Datingleben – allerdings ist ihr Gesicht nicht zu erkennen. Denn sie benutzt einen Zitronen-Filter, der lediglich Augen und Mundpartie zeigt und auch die Stimme verstellt. In den Videos dreht sich alles um peinliche Dates, unangenehme Sex-Storys und unheimlich lustige Momente, die einfach nur relatable sind.

So hatte die Lemon Lady etwa einmal eine Verabredung, jedoch keine saubere Unterwäsche mehr. Also entschied sie sich für den risky Weg und ging einfach unten ohne zu dem Treffen. Wie es der Zufall zu wollte, kam genau in dem Moment ein heftiger Windstoß, als die mysteriöse Frau aus ihrem Uber stieg und blies ihr kurzes Kleid bis in ihr Gesicht hinauf. So hatte jeder, der sich im näheren Umkreis des Fahrzeuges befand, freie Sicht auf ihren Intimbereich. Whoopsie! Doch anstatt im Boden zu versinken und einfach nie wieder aus dem Haus zu gehen, machte die Zitronen Frau einen ganzen TikTok-Kanal daraus und versüßt damit unzähligen Menschen den Tag.

Doch damit noch nicht genug! Richtig interessant wurde es dann, als sie auch von Flirtereien und Bettgeschichten mit Prominenten erzählte. Sie nannte zwar keine Namen, droppte aber hier und da ein paar Hinweise. Etwa, dass es sich um Netflix-Stars handelte. Oder, dass die Männer, die sie datet, unheimlich reich und ziiiiemlich heiß sind. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt wollen einfach ALLE wissen, wer sich hinter der sprechenden Zitrone mit Lipgloss verbirgt.

Wer könnte es sein? Diese Spekulationen gibt es bereits

Da die Unbekannte offenbar in Kreisen verkehrt, in denen sich auch männliche Schauspielstars befinden, nehmen viele TikToker:innen, die sich mittlerweile zu echten Hobbydetektiv:innen entwickelt haben, an, dass es sich bei der Lemon Lady selbst um eine prominente Person handeln muss. Außerdem scheint sie sehr Social-Media-affin zu sein. Denn sie weiß genau, wie man möglichst viel Reichweite erzielt.

Ihr erstes TikTok-Video hat Lemon Lady Secrets im August 2022 geteilt. Seither sind mehr als 40 weitere Clips dazugekommen. Dadurch haben ihre Follower:innen bereits herausgefunden, dass sie in ihren 20ern und – ach was – Single ist. Zudem nutzt sie Dating-Apps, beweist immer wieder, dass sie Humor hat und scheint kein Newbie auf TikTok zu sein. Basierend auf diesen Informationen gab es bereits wilde Spekulationen, dass sich hinter der Zitronen Frau möglicherweise die Influencerin Estefania Vanegas Pessoa (@hellotefi) verbirgt.

Doch dieses Gerücht zerlegte die Lemon Lady gleich mal. In einem ihrer Videos erklärt sie, dass Estefania mit Sicherheit Besseres zu tun habe, als über ihr „Butthole“ auf TikTok zu plaudern. Fair Point. Immerhin ist Estefania für den Social-Media-Bereich der US-Version von InStyle zuständig und macht noch gefühlt tausend Dinge nebenbei. Sich in eine sprechende Zitrone zu verwandeln, gehört aber höchstwahrscheinlich nicht dazu.

Diese Stars kommen auch noch in Frage

Gut, nachdem es Estefania also schon mal nicht ist, ging die Suche nach dem wahren Gesicht der Lemon Lady weiter. Im Raum stand unter anderem Anna Kendrick. Aus welchem Grund, ist nicht bekannt. Schließlich ist die Schauspielerin („Pitch Perfect“, „Nur ein kleiner Gefallen“) nicht gerade aktiv auf Social Media und bereits über 30 Jahre alt. Next Guess!

Auch It-Girl Emma Chamberlain steht unter dem heißen Verdacht, Lemon Lady zu sein. Auf die 21-jährige Amerikanerin treffen einige Aspekte zu, die auch zur mysteriösen TikTok-Dame passen. So würde das Alter übereinstimmen, die Affinität zu Social Media und auch Emmas Humor würden dafür stehen.

In die Suche reingekippt ist auch die US-Zahnärztin Dr. Sara. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zähne sämtlicher Celebrities zu analysieren und herauszufinden, ob es hier eine Übereinstimmung gibt. Auf ihrem TikTok-Account gibt sie regelmäßige Updates dazu. So kann sie mit Sicherheit sagen, dass es sich dabei weder um Anna Kendrick, noch um Emma Chamberlain handelt. Bisher ist die Zahnmedizinerin allerdings noch auf keine Lösung gekommen. Es bleibt also spannend!

Wenn ihr wisst, wer Lemon Lady Secrets in Wirklichkeit ist, oder es zumindest glaubt zu wissen, dann schickt uns eine Nachricht auf den miss TikTok-Account oder auf Instagram!