Es ist wohl gerade die Zeit der Serien-Reboots! Von „Sex and the City“ über „Gossip Girl“ und „Prinz von Bel-Air“ bekommen wir in diesem Jahr so einiges zu sehen. Und doch gibt es noch einige weitere TV-Klassiker, von denen wir uns so unbedingt ein Revival wünschen.

Was würde Fran Fine jetzt wohl machen? Und wo sind die Kinder von „Malcolm Mittendrin“ gelandet? Hier sind sieben Serien, die auf jeden Fall eine Fortsetzung brauchen!

1. „Die Nanny“

Ach wie gerne würden wir in das Leben von Fran Fine und Maxwell Sheffield blicken und sehen, was die beiden und ihre hoffentlich große Familie so treiben! Wie versteht sich der Musical-Produzent mit seiner Schwiegermutter? Und in welcher Phase ihrer Beziehung sind C.C. Babcock und Butler Niles gerade? Leben sie noch in Kalifornien oder sind sie auf einer einsamen Insel gestrandet? Und was wurde aus der kleinen Gracie, der schüchternen Maggie und dem draufgängerischen Brighton? Können wir darauf bitte Antworten haben?!?!?

Zumindest gab es zu Beginn der Pandemie einen Table-Read mit dem Cast, bei dem sie die gesamte erste Folge nochmal durchgespielt haben. Was also bedeutet, dass sie sich noch gut verstehen! (Und das ist bei einem Serien-Cast dieser Größenordnung gar nicht mal so selbstverständlich) Einem Revival würde also absolut gar nichts entgegenstehen.

2. „Scrubs“

Nach dem Ende von „Scrubs“ gab es wohl keine Krankenhaus-Serie mehr, die uns so dermaßen vom Hocker gehauen hat. (Jap, „Grey’s Anatomy, we’re looking at you!!) Wäre es nicht wunderbar zu wissen, wie es J.D. in dem neuen Krankenhaus, in dem er jetzt arbeitet, so geht und ob er und Elliot noch mehr Kinder haben? Verbindet ihn und Dr. Cox bereits eine innige Freundschaft? Und leben Turk und Carla bereits in derselben Nachbarschaft wie J.D. und Elliot? Wir wollen noch mehr Bromance-Insider, Weisheiten für’s Leben (Danke, lieber Hausmeister ohne Namen) und lustige Beziehungs-Ratschläge. Es wird also wirklich Zeit, dass diese Serie ihr eigenes Revival MIT Original-Cast bekommt!

3. „Malcolm Mittendrin“

Die chaotische Familie ohne Nachnamen hat uns eine lange Phase unseres Lebens begleitet. Und dann war plötzlich Schluss. Vater Hal wurde im TV zum Drogenbaron Walter White und die anderen sind mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Dabei würde es uns brennend interessieren, welche Konflikte die Familie heutzutage lösen muss und vor allem, was aus den Kindern geworden ist! Kandidiert Malcolm für die US-Präsidentschaft? Ist Reese wieder in Ärger verwickelt? Lebt Francis im Ausland? Und haben die beiden Nachzügler Dewey und Jamie bereits ihre eigenen Familien gegründet?

4. „Alf“

Der schnuckelige und sehr freche Außerirdische Alf hat das Leben der Familie Tanner ganz schön auf den Kopf gestellt. Aber am Ende haben sie ihn doch lieben gelernt und konnten sich auch nicht mehr vorstellen, wie es ohne ihn überhaupt ist. Ganz genauso geht es uns auch! Und deshalb wünschen wir uns sehnlichst, dass diese cute Serie wieder zurückkommt.

Möglich wäre es! Denn am Ende der Serie wird Alf von einem Raumschiff abgeholt, jedoch von den US-amerikanischen Behörden entdeckt. Was dann passiert, ist unserer Fantasie überlassen. Klingt doch perfekt, um die Handlung genau hier wieder aufzunehmen, oder? Wie wäre es damit: Alf befreit sich nach einer jahrelangen Gefangenschaft und muss mit all den Neuerungen auf der Welt, aber auch bei Familie Tanner umgehen. Chaos und Schmunzler wären jedenfalls vorprogrammiert!

5. „Desperate Housewives“

Wir sind uns wohl alle einig: Acht Staffeln „Desperate Housewives“ sind nicht genug! Bis heute haben wir die teilweise SEHR dramatischen Ereignisse der Serie noch nicht verarbeitet. Immerhin mussten wir mit zahlreichen Todesfällen, Intrigen, mysteriösen Machenschaften und heißen Affären fertig werden.

Und da wir davon einfach nicht genug bekommen (auch wenn es uns ab und zu den Schlaf raubt), würden wir uns sehr freuen, wenn sich die Macher der Kult-Serie dazu entscheiden würden, dass es weiter geht. Kleiner Input für ein Revival: Die Freundinnen wohnen noch immer in der beliebten Wisteria Lane und bekommen neue Nachbarn, die ein furchtbar dunkles, aber sexy Geheimnis verbergen…

6. „O.C., California“

Könnt ihr euch noch an eine Zeit erinnern, in der unsere größten Probleme waren, ob Seth und Summer endlich wieder zueinander finden und Ryan wieder glücklich wird? Tja, wir auch nicht. Aber damit unsere Erinnerung langsam aber sicher wieder zurückkommt, könnte es bestimmt helfen, wenn auch die Show wieder da ist. Wir fragen uns: Sind Seth und Summer noch glücklich miteinander? Sind die Cohens noch am Start? Und was machen die Coopers jetzt eigentlich?

7. „Gilmore Girls“

Ja, wir wissen, dass es bereits ein „Gilmore Girls“-Revival gibt. Aber nachdem „Ein neues Jahr“ alles andere als zufriedenstellend war, tun wir jetzt einfach mal so, als hätte es die vier Episoden, an deren Ende Rory ihrer Mutter Lorelai gesteht, dass sie schwanger ist, einfach nie gegeben hat.

Vielleicht erfahren wir dann auch endlich, wer der Vater von Rorys Kind ist. Lebt sie mittlerweile mit ihm zusammen oder führt sie ein glückliches Leben als Single Mum? Apropos: Wie läuft die Ehe zwischen Luke und Lorelai? Gibt es vielleicht schon einen Mini-Griesgram oder ein kleines quirliges Mädchen? Ach, und was ist aus Rorys BFF Lane und Lorelais BFF Sookie geworden?