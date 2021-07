Irgendwie will es bei diesen Sternzeichen in Sachen Liebe einfach nicht klappen. Es scheint fast so, als hätten sie absolut kein Gespür dafür, wer es wirklich ernst meint und wer doch nur mit ihnen spielt. Und so geraten sie immer wieder an den Falschen und werden schlussendlich wieder enttäuscht.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen haben zurzeit offenbar richtig Pech in der Liebe.

Skorpion

Eigentlich weiß der Skorpion ganz genau was er will – oder glaubt zumindest erkannt zu haben, was ihm guttut. Doch zurzeit läuft irgendwie alles völlig anders. Tinder-Dates sind eine einzige Katastrophe und wenn’s dann doch mal besser zu laufen scheint, wird man plötzlich geghostet, eine bislang verheimlichte Beziehung kommt ins Spiel oder der aktuelle Flirt ist noch nicht bereit für eine feste Beziehung. Unterm Strich: Es sind einfach immer die falschen Dates, die sich der Skorpion zu angeln scheint. Aber keine Sorge, auch diese Phase geht wieder vorbei. Anstatt die Zeit mit sinnlosen Dates zu verschwenden, sollt sich der Skorpion jetzt lieber ganz viel Me-Time gönnen.

Krebs

Der Krebs ist ein sehr emotionales und liebevolles Sternzeichen. Leider neigt er aber auch dazu, ziemlich naiv zu sein und deswegen schafft er es immer wieder eigentlich völlig eindeutige Red Flags gekonnt zu übersehen. Stattdessen stürzt er sich Hals über Kopf in neue Liebesabenteuer. Der Krebs interpretiert oft viel zu viel in kleine Flirtereien oder Dates und ist gedanklich schonmal zwei Schritte weiter, als sein Gegenüber. Und so kommt’s, dass sich der Krebs schnell mal in den Falschen verliebt. Liebeskummer vorprogrammiert! Tipp: Lieber mal versuchen, die Sache langsam anzugehen und den anderen erst richtig kennenzulernen, bevor man voreilige Entscheidungen trifft.

Jungfrau

Eigentlich hat die Jungfrau für alles einen Plan und denkt meist sehr rational. In Sachen Liebe ist das aber völlig anders, denn sobald die Jungfrau jemanden gut findet, wirft sie all ihre Vorsätze und Prinzipien über Bord. Dieses Sternzeichen verliebt sich nämlich ziemlich schnell und neigt dazu, anderen blind zu vertrauen. Diese Blauäugigkeit hat der Jungfrau schon ziemlich viel Liebeskummer beschert. Das große Problem ist ihre Verlustangst. Weil sie einfach nicht alleine sein will, klammert sie sich an jedes noch so kleines Zeichen, dass ihr Tinder-Date oder jemanden, den sie gerade kennengelernt hat, sie gut findet. Doch das geht dann meist nach hinten los. Auch die Jungfrau sollte es in Sachen Liebe besser mal langsamer angehen – nur so wird’s klappen!