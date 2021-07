Für den perfekten Beachday müssen unsere Strandtaschen vor allem eins sein: geräumig. Zum Glück hält diese Saison einige schöne Taschen bereit, die wir für unseren nächsten Strandurlaub unbedingt brauchen.

Wir haben hier die schönsten Taschentrends für den Sommerurlaub für euch zusammengestellt.

Diese Strandtaschen sind im Sommer 2021 voll im Trend

Wenn wir unseren langersehnten Urlaub antreten, wollen wir uns keine Gedanken darüber machen, dass in unseren Strandtaschen nicht alles Platz haben könnte. Unser Strandhandtuch, ein gutes Buch, eine Wasserflasche, Sonnenbrille und Sonnencreme sind die Essentials, die unbedingt eingepackt werden müssen. Und stylisch muss das Ganze ja auch noch sein! Kein Problem: Wir haben euch die trendigsten Modelle rausgesucht – und auch noch darauf geachtet, dass in den Trendtaschen auch alles seinen Platz findet, was man für einen perfekten Beachday eben so braucht.

1. Große Korbtaschen

Der große Bast-Shopper ist ein echter Allrounder. Nicht nur am Strand macht die Korbtasche eine gute Figur. Die sommerliche Bag verleiht jedem Outfit eine entspannte Lässigkeit und funktioniert außerdem auch im Alltag richtig gut. So wie die hier zum Beispiel: Die trendigen Lederhenkel verleihen dem Modell ein schönes Detail.

Shop the Look – Ein ähnliches Modell findet ihr aktuell bei Zara:

Geflochtener Bast-Shopper von ZARA, € 25,95

2. Geknüpfte Shopper

In den buntesten Farben machen auch die geknüpften Shopper einiges her und eigenen sich außerdem perfekt für den Strand! Die heißen Beach-Bags gibt’s in den verschiedensten Knüpf-Varianten. Damit nichts durch die Löcher fallen kann, solltet ihr am besten auf Pieces mit Innenfutter setzen!

Shop the Look – Ein richtig cooles Modell gibt’s aktuell bei Mango:

Geknüpfter Shopper im Flechtdesign von Mango, € 49,99

3. Schultertaschen aus Bast und Baumwolle

Für den Strand brauchen wir Taschen, die wir uns lässig über die Schulter werfen können. Je schwerer die Tasche, desto breiter sollten die Henkel sein. Mit Langlebigkeit überzeugen vor allem Modelle aus Baumwolle, die an der Sonne auch schnell trocknen, falls sie nass werden sollten.

Shop the Look – Wir lieben diese Bag von Zign!

Große Baumwoll-Handtasche von Zign, € 34,99

4. Häkeltaschen

Gehäkelte Pieces sind grade hoch im Kurs. Ob bunt oder einfärbig, die Häkeltaschen bestechen durch ihre einzigartigen Muster. Der Häkel-Look erinnert uns an die unbeschwerte Hippie-Ära. Und diesen Sommer wünschen wir uns nichts mehr, als das Gefühl der Unbeschwertheit.

Shop the Look – Dieses It-Piece haben wir bei Pull & Bear entdeckt!