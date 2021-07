Omas Häkel-Deckchen gehen auf modische Fernreise. Ihr Ziel: experimentierfreudige Fashionistas die ihrem Sommerlook ein wenig Nostalgie verpassen wollen. Uns so geht’s!

Von der Straße bis zum Strand. Der Crochet Trend sorgt für sommerliche Retro-Vibes.

Warum wir jetzt den Häkel-Look wollen!

Na seid ihr schon im Crochet-Look? Crochet ist das englische Wort für häkeln. Und dieser Häkeltrend geht gerade voll ab. Und das nicht nur am Strand. Die schlüpfrigen Teile verschaffen ein paar sexy Einblicke und geben uns luftige Frische an heißen Sommertagen. Denn schließlich haben wir mit unseren Reizen schon viel zu lange gegeizt (Fingerzeig auf Corona). Der Crochet-Look erinnert uns an das unbeschwerte Lebensgefühl der Hippie-Ära. Etwas das wir jetzt sehr gut gebrauchen können. Jep! Omas Häkeldeckchen sind gekommen um zu bleiben!

5 Varianten wie ihr den verspielten Häkel Look hinbekommt

1. Ein Piece ein Look

Mom-Jeans und Crop-Top sind die richtige Bildfläche für den Crunchy-Trend. Die Influencerin Olivia Frost zeigt wie man mit nur einem Häkel-Teil dem Basic Look eine romantische Grundnote verpasst. Mit verspielten Candy-Ketten und Sneakers wird das Outfit schnell zum Straßenfeger.

2. Der Häkeltrend am Strand

Ella Erhoff, die Stieftochter von Kampala Harris und derzeit schwer umgarnte Designermuse steht auf die Oma Optik. Klar, dass auch am Beach der schlüpfrige Stoff hermuss. Ella wählt eine Matching-Kombi aus Bucket-Hut und Bikini-Oberteil. Mit den psychedelischen Party-Pants drüber geht’s vom Beach zum nächsten Rave.

3. Die Schau-mich-an Jacke

Individualität ist diesen Sommer Trumpf. Jetzt darf nach Lust und Laune kombiniert werden. Schau mich an! Schreit diese Jacke von Blanca Miró. Und ihr Kombipartner ist nicht weniger gewagt. Die Party Pants mit RetroPrint setzt der Jacke noch mal eins drauf. Wem der Look zu gewagt ist lässt die Häkel-Jacke alleine als Statement-Piece glänzen und wählt eine Mum Jeans und chunky Sandalen dazu.

4. Ein Accessoire als Warmmacher

Wem die Crochet-Kleidung doch ein wenig too much ist, der findet in gehäkelten Accessoires die perfekte Einsteiger-Droge. Besonders lässig sind gehäkelte Taschen und Bucket-Hats. Die verschaffen sich in bunten Regenbogenfarben ihre gebührende Aufmerksamkeit. Bella Hadid hat ihr Haupt mit so einem Spitzendeckchen garniert. Mit jeder Menge Hippischmuck sorgt die Kombi dann für sommerliche Retro-Vibes.

5. Der All Over Look für Mutige

Ein Häkelkleid braucht so gut wie keinen Stylingpartner. Damit der Look aber nicht zu sehr an eine entführte Sofadecke erinnert, solltet ihr wie Chiara Ferragni sportliche Partner dazu wählen. Das Cape und die Sandalen verleihen dem Look einen modernen Twist. Chiara ist vom Häkel-Trend übrigens so angetan, dass sie auch Tochter Vittoria Lucia im Komplett-Look kleidet.