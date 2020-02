Your Lips But Better Lipliner von IT Cosmetics

Der Your Lips But Better Lipliner von IT Cosmetics ist ein absolutes Must Have für den Sommer. Er ist mit seiner langanhaltenden Farbe der ideale Primer für deinen Lippenstift oder Lipgloss. Und spendet zudem Feuchtigkeit. Für rund 20 Euro in ausgewählten Douglas Stores und im Douglas Online-Shop erhältlich.