Holographic Hair ist DER Haar-Trend 2020 – zumindest für alle, die es eher ausgefallen mögen. Denn diese Frisur ist mega bunt und ein absoluter Hingucker.

Und wir sagen euch, dieser 3D-Hair-Trend ist einfach nur genial!

So sehen Holographic Hair aus

Ähnlich wie Rainbow Hair werden bei diesem Haar-Trend unglaublich viele Farben auf einmal kombiniert. Doch bei Holographic Hair sticht ein besonders Detail heraus. Denn hinzu kommt ein 3D-Effekt, der die bunten Haarsträhnen wie eine Art Hologramm aussehen lässt – daher eben auch der Name.

Neon & Pastell

Dabei werden verschiedene Pastell- und Neon-Töne miteinander kombiniert. So mischt man zum Beispiel neongrüne Strähnen mit pastelligen Tönen, um einen 3D-Effekt zu erzielen. Die verschiedenen Farben werden per Hand auf die Strähnen gezeichnet, um einen dreidimensionalen Look zu kreieren. Dadurch sieht es so aus, als ob man ein Hologramm im Haar hätte.

Am besten funktioniert der Effekt auf hellen Haaren. Aber auch auf dunkleren Haaren kann man sich Holographic Hair färben lassen – dafür solltest du aber definitiv nur einen Profi ran lassen.

Wer übrigens nicht ganz so mutig ist und nicht seine komplette Mähne in dem bunten Strähnen-Look färben möchte, der kann sich auch einzelne Holographic Highlights ins Haar färben lassen. Denn auch das sieht einfach mega aus!