Aufgepasst liebe missen – unsere missAPP erstrahlt in neuem Glanz und das wird natürlich ausgiebig gefeiert. Nicht nur mit brandneuen Features, sondern mit einer Tombola, die sich sehen lassen kann. Schnappt euch euer Los und gewinnt großartige Preise!

Hol’ dir jetzt das Update

Führe gleich das Update der missAPP durch, um sie weiterhin nutzen zu können. In der alten Version erscheinen keine alten Inhalte mehr. Die neue missAPP kannst du jetzt hier downloaden:

Tomb-Oh-lala!

Neues Jahr, neue missAPP. Hol’ dir jetzt dein App-Update und mach mit der großen Tombola. Wie wäre es mit einer nigelnagelneuen Vespa Primavera 125 inklusive Helm und Case? Oder doch lieber ein Flug für Zwei nach Paris? Wer hier bleibt, für den haben wir coole Konzerttickets für Green Day, Poppy oder Jeremy Zucker. Zudem gibt es ein schickes Strandset von Codello, Shopper und Portemonnaie von Blingberlin und einen Daypack von QWSTION zu gewinnen. Und, und, und! Tausche deine Diamanten im MYmiss Bereich gegen ein Los und mit ein bisschen Glück staubst du einen der coolen Gewinne ab. Wir drücken die Daumen!

Das wartet auf dich in der neuen missAPP

missFEED: Lies im personalisierten missFEED deine Lieblingsstorys und sammle dabei fleißig Diamanten.

missACTIVITY: Es warten unterhaltsame Quizze, Votings, Persönlichkeitstests und Umfragen auf dich.

MYmiss: Deine gesammelten Diamanten kannst du in MYmiss gegen richtig coole Produkte eintauschen.

Squad Goals: Diamonds for a girl’s best friend: Lade deine Freunde ein und schnapp dir eine Extraportion Diamanten!

Nähere Informationen findest du unter www.miss.at/tomb-oh-la-la