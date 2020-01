Schreckliche Nachrichten aus dem Kreefelder Zoo in Deutschland. Dort brannte in der Silvesternacht das Affenhaus ab. Wie der Zoo nun via Social Media mitteilte, kamen alle darin lebenden Tiere ums Leben.

Die genaue Brandsache ist noch unklar. Womöglich könnte aber ein Silvesterkracher das Feuer ausgelöst haben.

Alle Affen im Kreefelder Zoo tot

Der Zoo spricht von einer unfassbaren Tragödie. Via Facebook teilte der Tierpark mit, dass das Affenhaus über Nacht komplett bis zu den Grundmauern abrannte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Denn die genaue Brandursache ist noch unklar. Wie der WDR berichtet, könnte allerdings ein Feuerwerkskörper das Feuer verursacht haben. Derzeit stehe man noch unter Schock, so die Zoo-Leitung. Zahlreiche User bieten unter dem Posting bereits ihre Unterstützung an.

UPDATE5.50 Uhr Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine Überlebenden Tiere im Affenhaus…. Gepostet von Zoo Krefeld am Dienstag, 31. Dezember 2019

Tierpark bleibt heute geschlossen

Das direkt anschließende Gorilla-Gehege blieb zum Glück verschont. Allerdings brannte das komplette Affenhaus am. Alle darin lebenden Tiere sind in den Flammen ums Leben gekommen. Deshalb bleibt der Zoo heute bis auf weiteres geschlossen. Außerdem soll im Laufe des Tages eine Pressekonferenz stattfinden, bei der alle weiteren Informationen bekanntgegeben werden.

Das Affenhaus wurde laut Angaben 1975 eröffnet. Insgesamt umfasste das Gebäude 2.000 Quadratmeter Grundfläche. Darin waren unter anderem Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Flughunde und Vögel untergebracht. 2020 sollte des Gehege eigentlich auch noch eine Außenanlage dazu bekommen. Wie viele Tiere genau darin lebten, ist nicht bekannt.