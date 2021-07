Es müssen nicht immer die magischen drei Worte sein, um jemandem zu sagen, dass man ihn liebt. Man kann zum Beispiel süße Nachrichten auf WhatsApp verschicken, die mindestens genauso viele Herzerl in die Augen zaubern.

Wir haben fünf cute Nachrichten, die ihr an eure Liebsten schicken könnt, um ihnen zu sagen, wie sehr ihr sie liebt!

5 WhatsApp-Nachrichten, um “Ich liebe dich” zu sagen

Außer cute, einfach nur cute – here you go:

1. “Du machst mich glücklich”

Was gibt es Schöneres, als jemandem zu sagen, dass man glücklich ist, weil man die Person in seinem Leben hat! Nichts sagt mehr “Ich liebe dich”, als das. Also Handy raus, tippen und abschicken!

2. “Danke, dass es dich gibt!”

Auch das muss mal gesagt werden und schreit einfach nur “Ich liebe dich”! Egal ob du sie dem Partner oder der BFF schickst – wenn diese Nachricht bei WhatsApp aufpoppt, kann man einfach nicht anders, als vor Liebe zu explodieren!

3. “Ich vermisse dich jetzt schon!”

Dein Schatz hat gerade erst das Haus verlassen und da fehlt er dir auch schon! Schreib ihm das doch einfach. Es gibt keine süßere WhatsApp-Nachricht, als dem Partner zu sagen, dass du ihn vermisst <3

4. “Ich musste gerade an dich denken <3”

Awwwwwwww, wie lieb ist das bitte! Sag deinem Schatz, dass du gerade an ihn oder sie denken musst, so zauberst du der Person garantiert ein Lächeln ins Gesicht und machst den Tag fix schöner. Lieben wir!

5. Ein Bussi-Foto

It’s Selfie-Time! Oft muss man auch gar nichts sagen, um seine Liebe auszudrücken. Also schmeißt euch in Pose, packt euer bestes Duck-Face aus und knippst ein cutes Selfie für euren Liebsten! <3