In den vergangenen Wochen und Monaten wird auf TikTok ein Reise-Thema immer wieder diskutiert: wann sollte man den eigenen Platz im Flugzeug mit anderen tauschen? Denn zahlreiche TikToker:innen berichten zuletzt von Erlebnissen, in denen sie zum Platztausch gedrängt wurden.

Und viele weigern sich, ihren Platz herzugeben!

Der große Reise-Jackpot: Eine Flugzeug-Reihe für sich

Flugreisen können extrem entspannt sein – aber auch ziemlich anstrengend. Das entscheiden nicht nur mögliche Turbulenzen, sondern häufig auch der Sitznachbar oder die Sitznachbarin im Flugzeug. Denn während manche sich gemütlich um sich kümmern, ruhig schlafen oder sich beschäftigen, gibt es auch immer die lauten Passagiere, die das Prinzip des „Personal Space“ noch nicht verstanden haben oder einfach darauf bestehen, dass die Armlehne ihr Territorium ist.

Den Reise-Jackpot hat man dementsprechend geknackt, wenn man eine Reihe für sich hat. Dieses Glückserlebnis hatte auch die TikTokerin „Mewhiskers123“ auf ihrer Reise nach Neuseeland. Bei einem 15-stündigen Flug alleine sitzen zu können ist wohl der Traum vieler, der der jungen Frau ermöglicht wurde. Bis dann ein anderer Passagier auf sie zukommt und fragt, ob sie denn Platz tauschen könnten. Und, wie hättet ihr darauf reagiert? Die TikTokerin bleibt jedenfalls standhaft und lehnt ab.

Eine Entscheidung, mit der sie jetzt eine ziemlich große Diskussion über Flugzeug-Etikette ausgelöst hat. Denn ihr Video hat mehr als fünf Millionen Aufrufe und 2.300 Kommentare, in denen viele User:innen von ihren eigenen Flugerlebnissen erzählen. Und viele unterstützen, dass sie standhaft geblieben ist. Schließlich war es ja auch ihr Platz. „Die Dreistigkeit der Leute, nach IHREM Fensterplatz zu fragen“, schreibt etwa ein User, während andere betonen, dass sie vermutlich eingeknickt wären und die Reihe abgegeben hätten.

„Eine Frau hat meinen Platz genommen, und ich war zu schüchtern, sie zu bitten, ihn zu räumen, also bin ich zur Flugbegleiterin gegangen und habe ihr gesagt, dass alles voll ist und sie hat mich in die erste Klasse gesetzt“, schreibt eine Userin. Andere betonen jedoch, dass die Person vielleicht Flugangst hatte und deshalb den Platz am Fenster wollte. Ob das allerdings ein gerechtfertigter Grund für einen Platzwechsel wäre, wird in den Kommentaren heftig diskutiert.

Sollte man für Kinder den Platz tauschen?

Denn das Erlebnis der TikTokerin rückt eine weitere Frage in den Fokus der Diskussion: wann sollte man denn seinen Platz tauschen. Gibt es Situationen, in denen man moralisch dazu verpflichtet ist? In den Kommentaren zu dem Video finden sich nämlich auch zahlreiche Anekdoten von Familien, die um einen Platzwechsel gebeten haben. Der Grund: sie wollten zusammensitzen. Sollte man dann aufstehen? Ein derartiger Fall sorgte schon vor einigen Wochen für Aufregung. Denn im Februar postete die TikTokerin Audrey Peters ein Video, in dem sie erzählt, dass sie solche Wünsche nicht erfüllen würde. Eine Einstellung, für die sie online gefeiert wird.

„Wenn sie um einen Sitzplatztausch bitten, muss mein neuer Sitz gleich oder besser sein als der jetzige. Ansonsten keine Chance“, schreibt etwa ein User; während ein anderer betont: „Ich habe nicht Jahre damit verbracht, auf YouTube den besten Sitz in jeder Klasse zu recherchieren, damit du mich bitten kannst, mit dir zu tauschen!“ Und sogar einige Eltern sind auf der Seite der TikTokerin. „Als Mutter stimme ich voll und ganz zu! Es ist nur okay, wenn der neue Sitz besser ist als der, für den man bezahlt hat!!!“, schreibt eine Userin. Eine andere scherzt währenddessen: „Von meiner Familie entfernt zu sitzen wäre fantastisch.“

Doch es gibt auch einige Menschen, die sich sehr wohl für das Platztauschen aussprechen. Denn manchmal haben Eltern alles richtig geplant – nur damit es bei der Airline eine Verwechslung gibt und das Kind ganz woanders hingesetzt wird. Der große Konsens in den Kommentaren scheint jedenfalls zu sein: Platz tauschen ist nur dann in Ordnung, wenn die Plätze mindestens gleich gut sind.

Wie seht ihr das? Ich tausche meinen Platz bestimmt nicht! Wenn ich gefragt werde tausche ich auch – es wird schon einen guten Grund geben.

