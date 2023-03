Scheinbar macht gerade eine neue, kuriose TikTok-Challenge die Runde. Die Aufgabe: Kinobesucher müssen so lange randalieren, bis der Film schließlich abgebrochen wird. In Deutschland ist genau das jetzt passiert: Mehrere Personen haben während einer Vorstellung von „Creed III“ heftig provoziert, bis es dem Kinobetreiber zu viel geworden ist.

Sogar die Polizei musste ausrücken.

Kinobesucher in Deutschland legen Vorstellung lahm

Der wohl größte Albtraum eines jeden Kinofans: Statt sich genüsslich den Film anzusehen, für den man bezahlt hat, wird die Vorstellung plötzlich abgebrochen. In der deutschen Stadt Essen ist es jetzt zu erschreckenden Szenen während einer Filmvorführung gekommen. Einige Besucher haben begonnen, heftig zu randalieren, sind aufgestanden, über Sitze geklettert und haben mit Snacks um sich geworfen. Die Folge: Das Personal hat den Film gestoppt und die mehr als 400 Zuseher:innen gebeten, den Saal sofort zu verlassen.

Doch nicht alle folgten diesem Aufruf. „Da die Stimmung aufgeheizt war und noch knapp 40 Besucher das Kino nicht verlassen wollten, rückten mehrere Streifenwagen der Polizei an“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der örtlichen Polizei. Verletzte gab es bei dem Vorfall keine, jedoch unzählige aufgebrachte Kinogäste. Denn ob der Film dann ein weiteres Mal gestartet wurde oder die Besucher ihr Geld zurückbekommen haben, ist nicht klar. Ob die rücksichtslose Aktion Konsequenzen für alle Beteiligten haben wird, steht ebenfalls noch nicht fest. Die alarmierten Polizisten nahmen an Ort und Stelle jedenfalls niemanden fest. Allerdings könnten die Kinobetreiber Schadenersatz fordern.

Ist TikTok schuld an der Eskalation?

Das Kino in Essen ist übrigens nicht der einzige Fall, in dem Kinobesucher so heftig randaliert haben, bis der Film abgebrochen wurde. Auch in Bremen und Hamburg sowie in Frankreich kam es kürzlich zu diesen kuriosen Situationen. Die Polizei fürchtet, dass dahinter ein neuer, negativer TikTok-Trend steckt. „Hierbei zeigen einige Personen ein derart asoziales Verhalten, welches dazu führen soll, einen Kinofilm abbrechen zu lassen“, heißt es seitens der deutschen Polizei. „Dass man hierdurch vielen anständigen Leuten den Abend vermiest, scheint die angehenden ‘Social Media-Stars’ und Möchtegern-‘Influencer’ nicht im Geringsten zu interessieren“, lautet die Kritik der Beamten.

Auffallend ist, dass die Personen in Deutschland und auch in Frankreich immer bei demselben Film begonnen haben, sich störend zu verhalten: „Creed III“. Auf TikTok kursieren unzählige Videos von den Stör-Aktionen, die das Ausmaß der Randalierer zeigen:

Das erinnert stark an die Vorfälle im Jahr 2022; als es während Vorstellungen des Films „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ in Großbritannien immer wieder zu Zwischenfällen gekommen ist. Einige der Besucher, gekleidet wie Film-Bösewicht „Gru“, haben dabei so laut applaudiert und damit die gesamte Vorstellung gestört.