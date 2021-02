Die Britin Andrea Belcher schenkt uns gerade sehr unterhaltsame Momente. Denn sie entsorgt ihren Mist nicht auf die herkömmliche Weise, sondern zelebriert diese Haushaltstätigkeit, in dem sie jede Woche mit einem neuen Kostüm vor ihre Haustüre geht, um den Müll rauszubringen.

Auf ihren Instagram-Account hält sie ihr Wochenhighlight fest.

Wenn Müllentsorgen zum Laufsteg wird

Im gefühlt 100. Lockdown kann man schonmal auf verrückte Dinge kommen, um sich den Alltag zu verschönern. So wie Andrea Belcher. Denn die Britin hat aus der so ziemlich langweiligsten Sache der Welt ein Hobby kreiert, für das sie gefeiert wird. Jede Woche aufs Neue tritt sie den Gang zu ihrer Mülltonne an, die sich vor ihrer Haustüre befindet. Dabei legt sie sich so richtig ins Zeug und überrascht immer wieder mit einem neuen Kostüm.

Darth Vader, Charlie Chaplin, ein ausgewachsener T-Rex und viele weitere Verkleidungen der Britin schenken gerade jedem, der diese Videos sieht, ein Lächeln. Und damit hat Andrea genau das erreicht, was sie wollte: etwas mehr Freude und Unterhaltung in den trüben und öden Lockdown-Alltag bringen.

Inspiriert von Schauspielerin Amanda Holden

Als Inspiration für den wöchentlichen Kostümwechsel diente die Schauspielerin Amanda Holden. Im April ging ein Video von ihr viral, in dem sie ihren Müll total aufgestylt in Ballkleid und High Heels entsorgte. Gegenüber “Sky News” erzählt Belcher: “Ich dachte, ich schäme mich zu sehr, aber eines dunklen Abends, als alle schon drinnen waren, habe ich auch meine Tonne in einem schwarz-lilanen Ballkleid nach draußen gebracht”. Das brachte sie dann auf die Idee, seit dem ersten Lockdown ihren Müll wöchentlich in einem neuen Kostüm zu entsorgen.

“Allen geht es miserabel zurzeit“, so Belcher. “Also ist es schön, ein bisschen verrückt zu sein und Menschen zum Lächeln zu bringen.” Die Nachbarn der britischen Pub-Besitzerin in der englischen Grafschaft Surrey sind jedenfalls begeistert von Andrea. Allen anderen Menschen zaubert sie auf Instagram und TikTok ein Lächeln ins Gesicht. Auf ihren Kanälen @binbusyandrea hält sie ihre ausgefallenen Kostüme fest und wird damit bei vielen zum Highlight der Woche.