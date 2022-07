Eine neue TikTok-Challenge erobert gerade das Netz. Darauf zu sehen: Hochzeitsgäste, die sich zwischen ihrem ersten und ihrem allerletzten Drink des Abends ganz schön anders verhalten. Das Resultat reicht von lustigen Gesprächen über schräge Dance-Moves und Outfit-Wechsel. Für Lacher ist hier definitiv gesorgt!

Aber überzeugt euch doch einfach selbst davon …

#firstdrinkvslastdrink: TikTok-Challenge sorgt für Lacher

Im Sommer stehen wieder so einige Hochzeiten an. Und natüüüürlich geht es da zwischen den Hochzeitsgästen auch gerne etwas flüssiger zu. Wie flüssig genau, hält eine neue TikTok-Challenge sehr gut fest. Unter dem Hashtag #firstdrinkvslastdrink sind einige amüsante Clips zu finden, die Freunde und Familienmitglieder des Hochzeitspaares in einem nüchternen und einem seeehr angeheiterten Zustand zeigen.

Besonders Userin Nieve Jones sorgt mit ihrem Zusammenschnitt der Challenge für Begeisterung. Denn sie hat das veränderte Verhalten der Gäste genauestens dokumentiert. Mehr als neun Millionen Menschen haben das virale Video bereits gesehen. Fest steht: Die feiernde Gesellschaft hatte eine richtig gute Zeit. Besonders die Braut scheint ihren Abend in vollen Zügen genossen zu haben (siehe Minute 0:58, hihi).

Das sind die lustigsten Videos

Wo das Video herkommt, gibt es noch zahlreiche Weitere. Doch ihr wisst Bescheid: Wenn man erstmal beginnt, durch TikTok zu scrollen, dann kann man sich auch sehr schnell darin verlieren. Keine Angst, das haben wir bereits für euch übernommen und nach den lustigsten Videos dieser Challenge gesucht.

Diese Herren scheinen irgendwie immer mehr an Kleidung zu verlieren. Und auch ihre Dance Moves werden immer lockerer und gewagter …

Nächstes Mal vielleicht etwas weniger Aperol für die Damen in den Clip, denn das Sprechen fällt ihnen zunehmend schwerer, was die Challenge natürlich umso lustiger macht …

Die TikTok-Challenge feiert offenbar bereits internationale Erfolge, denn auch in Rumänien gehen die Videos viral. Auf dieser Hochzeit weiß man sich jedenfalls zu helfen, denn am Ende des Abends wird das Glas einfach gegen einen ganzen Krug ausgetauscht.

Der Abend in diesem Clip endete in vielerlei Hinsicht flüssig. Denn nach den seriösen Hochzeitsfeierlichkeiten folgte erstmal eine wilde Pool Party – auch die Braut war am Ende triefend nass.

Und auch diese Hochzeitsparty verwandelte sich von einer eleganten Gartenzeremonie in eine crazy Zeltparty. Einer der Gäste tauschte am Ende Champagner und Horsd’oevres gegen Bier und Chips. Why not?!

An dieser Stellen wollen wir aber noch betonen, dass der Konsum von Alkohol nicht unbedingt empfehlenswert ist. Aber ein bisschen Spaß muss eben einfach sein, richtig?

Würdet ihr bei dieser Challenge mitmachen? Ja klar, ist doch lustig! Oh no, viiiiiel zu peinlich!

