Wie stellt ihr euren Sitz im Flugzeug ein? Diese Frage sorgt online gerade für hitzige Diskussionen. Denn während manche der Meinung sind, dass man sich ruhig zurücklehnen darf, finden das andere einfach nur rücksichtslos.

Ein Tiktok-Video hat den Anstoß für die Diskussion gegeben.

Flugzeug-Etikette: Darf man seinen Sitz zurücklehnen?

Begonnen hat alles mit einem simplen Video auf Tiktok. Als die Travel-Influencerin Taylor auf ihrer zehnstündigen Flugreise ihren Sitz nach hinten lehnt, merkt sie, dass das der Person hinter ihr so gar nicht gefällt. In einem Video zur Situation schreibt Taylor: „Leute dieses Mädchen hat meinen Sitz gerade nach vorne gedrückt und mir gesagt, dass es mir nicht erlaubt ist, den Sitz zurückzulehnen.“ Eine Reaktion, die die junge Frau offensichtlich nicht erwartet hatte. Denn in dem Video fragt sie ihre Community „Was soll ich jetzt tun?“ und bittet um Ratschläge, was denn die anderen tun würden.

Es dauert nicht lange, bis Taylor auch Antworten bekommt – doch diese könnten unterschiedlicher nicht sein. Denn eines erkennt man sofort mit Blick auf die Kommentare: Bei der Flugzeug-Etikette gibt es offensichtlich die unterschiedlichsten Ansichten.

Video löst hitzige Debatten online aus

Denn auf der einen Seite sind da jene Menschen, die es einfach nur absolut unhöflich finden, den Sitz im Flugzeug zurückzulehnen. „Ich bin groß und es zerschmettert mir die Knie, wenn sich die Leute vor mir zurücklehnen. Das ist das Schlimmste“, kommentiert etwa eine Userin das Video. Andere betonen, wie nervig zurückgelehnte Stühle sind, wenn das Essen serviert wird, da die Personen den kleinen Tisch dadurch schlechter nutzen können. „Ich wünschte, sie würden diese Funktion abschaffen“, erklärt eine Userin. Sie alle geben der Person hinter Taylor Recht und betonen: Zurücklehnen ist einfach unhöflich!

Doch auf der anderen Seite sind auch viele Menschen, die Taylors Aktion unterstützen. Schließlich ist die Funktion ja dafür da, um genutzt zu werden. „Die Stühle lassen sich kaum verstellen, ich verstehe nicht, warum sich die Leute so aufregen. Mich hat es noch nie gestört, wenn die Person vor mir sich zurücklehnt!“, erklärt etwa eine Userin. Andere betonen, dass man davon eben ausgehen muss, wenn man in ein Flugzeug steigt. Wen es stört, der soll seinen eigenen Sitz auch nach hinten lehnen, so die Forderung vieler. „Auf allen Langstreckenflügen, auf denen ich war, lehnt sich buchstäblich JEDER zurück. Die Leute sitzen nur, wenn das Essen kommt“, erklärt eine Userin.

„Ich bin der Meinung man sollte in der Lage sein, seinen Sitz bei einem zehnstündigen Flug zurückzulehnen“

Nachdem das erste Video ziemlich viral geht (mittlerweile hat es mehr als 1,9 Millionen Aurufe) gibt die junge Frau in einem zweiten Video ein Update. Die Person hinter ihr war offenbar eine junge Frau, die mit ihrem Freund und ihrer Mutter reiste. Als Taylor den Sitz nach hinten lehnt, macht sie die Mutter darauf aufmerksam, dass sich die Tochter durch den geringen Platz unwohl fühlt. Doch Taylor will es sich gemütlich machen – und drückt die Lehne wie viele andere an Bord zurück. Was folgt ist ein Hin und Her der beiden; Taylor holt schließlich sogar eine Flugbegleiterin zur Hilfe, die betont: sie darf den Sitz natürlich zurücklehnen, soll sich für den Essensservice jedoch aufsetzen; „was ich sowieso immer mache um respektvoll zu sein“, betont Taylor.

Den gesamten zehnstündigen Flug lässt sich das die hintere Nachbarin jedoch nicht gefallen. Sie drückt den Sitz konstant aufrecht. Und Taylor? Die betätigt den Knopf zum Zurücklehnen den gesamten Flug über. „Sorry aber ich bin der Meinung man sollte in der Lage sein, seinen Sitz bei einem zehnstündigen Flug zurückzulehnen“, betont sie. Wer das nicht möchte, so Taylor, solle sich einen Platz in der ersten Klasse reservieren.