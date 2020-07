WhatsApp weiß ganz genau, wann du welche Nachricht verschickt oder bekommen hast – im Hintergrund wird alles mitgezählt. Du kannst diese versteckten Daten mit einigen Kniffen jederzeit einsehen. Das fördert durchaus spannende Insights zutage. Wir verraten dir wie das funktioniert.

60 Milliarden Nachrichten werden tagtäglich über WhatsApp verschickt. Was die Nutzer jeweils versenden, weiß WhatsApp bis ins Detail, von den Inhalten der Nachrichten mal ganz abgesehen. Doch auch die User selbst können sich leicht einen Überblick zu dem verschaffen, mit wem sie wie oft kommunizieren – und welche Art von Daten dabei übertragen werden. Ein Blick in die Einstellungen reicht da schon aus.

Einstellungen aufrufen

Um die gesammelten Daten aufzurufen, muss in den WhatsApp-Einstellungen die Option „Daten- und Speichernutzung“ gewählt und anschließend auf „Netzwerk-Nutzung“ getippt werden. Dann wird die Gesamtstatistik angezeigt, also wie viele Megabyte an Daten versendet und empfangen wurden.

WhatsApp: Alles anzeigen lassen

Bei der Speicherbelegung wird nach Kontakt und Gruppe aufgelistet, wie viel Speicherplatz jeweils besetzt wurde. Ein weiterer Step zeigt dann, wonach wir eigentlich auf der Suche waren: Eine detaillierte Ansicht, wie viele Nachrichten, Fotos, Sticker, Videos, Sprachnachrichten usw. mit diesem Kontakt oder dieser Gruppe ausgetauscht wurde. Leider ist die Ansicht so gestaltet, dass Kontakte oder Gruppen mit der höchsten Speicherbelegung ganz oben stehen – und das müssen nicht zwangsläufig die Kontakte sein, mit denen wir bei WhatsApp am meisten plaudern. Lediglich bei WhatsApp für iOS gibt es zum jetzigen Zeitpunkt die Möglichkeit, die Sortierung zu ändern.

Noch mehr Infos gibt es, wenn du einen Schritt zurückgehst und dir die Netzwerkdaten anschaust. Hier siehst du auf einen Blick, wie viele Megabyte versendet und empfangen wurden. Darunter wird aufgeschlüsselt, wie genau dieser Datenverbrauch zustande gekommen ist: Medien, Nachrichten, Google Drive, Anrufe, Roaming-Daten und mehr sind hier zu finden.