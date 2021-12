Was wir jetzt brauchen: Etwas, das uns wach macht und gleichzeitig auch von innen wärmt! Also her mit den heißen Winterdrinks, die dafür sorgen, dass wir diese Jahreszeit lieben. Diese Trendgetränke haben es nämlich in sich…

So macht ihr Chai Latte und Co zu unverzichtbaren Winterdrinks!

1. Dirty Chai Latte

Zimt trifft auf Milchschaum und wärmenden Tee: Darum ist der Chai eines unserer liebsten Getränke im Winter. Doch da gibt es eine Sache, die den Tee nochmal ein Stück besser macht: Ein Shot Espresso! Jap, die Coffee-Addicts unter euch werden sich jetzt bestimmt freuen. So wird der Chai Latte zu einem Dirty Chai Latte und fungiert auch als Wach-Macher!

Zutaten für 2 Tassen:

1 Chai Teebeutel oder 1 EL losen Chai Tee

150 ml Wasser

100 ml (Pflanzen-)Milch

1 Tasse Espresso

1 TL Ahornsirup oder Honig

Zimt

1 Schuss Chai Sirup (wer noch intensiveren Chai-Geschmack möchte)

Zubereitung:

Zuerst das Wasser zum Kochen bringen und den Tee 3-5 Minuten ziehen lassen. Wer möchte, kann anschließend noch einen Schuss Chai Sirup einrühren.

Eine Tasse Espresso zubereiten und die Milch aufschäumen.

Dann den Tee auf zwei Tassen verteilen, Espresso und Milchschaum dazu und zum Schluss noch mit Zimt bestreuen.

2. Heiße Schokolade mit Orangen

Was ist noch besser, als heiße Schokolade? Richtig: Heiße Schokolade mit Orangen! Denn diese Mischung kommt wohl direkt aus dem Himmel der Genuss-Highlights. Aber genug geschwärmt, jetzt seid ihr dran! Denn wir verraten euch, wie man dieses himmlische Heißgetränk zubereitet.

Zutaten für 2 Tassen:

400 ml (Pflanzen-)Milch

4 EL Kakaopulver

2 EL Orangenzucker

1 unbehandelte Orange

1 Zimtstange

Milchschaum oder Schlagsahne

Zubereitung:

Zuerst die Milch mit der abgeriebenen Orangenschale, der Zimtstange und dem Orangenzucker erhitzen. Dann den Kakao unterrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Sobald alles köchelt, von der Platte nehmen und ein paar Minuten ziehen lassen, damit sich der Orangen-Zimt-Geschmack auch richtig entfalten kann.

Anschließend das Getränk durch ein Sieb in die Tassen füllen und mit Milchschaum oder Schlagsahne sowie Zimt dekorieren.

3. Matcha Latte mit Honig-Zimt-Topping

Im Winter ist jegliche Art von Farbe und gute Laune herzlich willkommen! Wieso also nicht auch in Form eines Drinks? Dass Matcha gut für unseren Körper ist, wissen wir. Und darum fällt es uns auch super leicht, ein leckeres, heißes Wintergetränk daraus zu zaubern. Denn mit Zimt und Honig schmeckt alles gleich noch vieeel besser!

Zutaten für 2 Tassen:

400 ml (Pflanzen-)Milch

50 ml warmes Wasser

1 TL Matchapulver

2 TL Vanillezucker

100 ml Milchschaum oder Schlagsahne

3 EL Zimt

2 EL Honig

Zubereitung:

Matchapulver gut mit dem warmen Wasser verrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind.

Dann Milch mit 1 TL Vanillezucker erwärmen und anschließend langsam die Matcha-Mischung einrühren.

Für das Topping den Milchschaum oder die Sahne mit Zimt, Honig und 1 TL Vanillezucker vermischen.

Dann alles auf zwei Gläser aufteilen und mit Zimt garnieren.

4. Salty Caramel Latte

Allein schon bei dem Namen dieses Getränks läuft uns das Wasser im Mund zusammen! Der Salty Caramel Latte wärmt uns an kalten Tagen so richtig auf und gibt uns gleichzeitig auch den Motivationskick, den wir dringend brauchen, wenn es so früh dunkel wird. Und das Beste: Es geht ganz easy!

Zutaten für 2 Tassen:

120 ml Milch

60 ml Schlagsahne

200 ml Kaffee

2 TL Kakaopulver

6 TL Karamellsauce

1/2 TL grobes Meersalz

Zubereitung:

Milch, Karamellsauce, Salz und Kakaopulver in einem Topf vermischen und erhitzen. Dabei so lange rühren, bis eine klare Masse entsteht.

Dann den Kaffee hinzufügen und alles schaumig rühren.

Zum Schluss noch Sahne steif schlagen und mit Karamellsauce dekorieren.

5. Weißer Vanille Glühwein

Wie jedes Jahr träumen wir von weißen Weihnachten. Doch auch nach den Feiertagen können wir uns Schneefeeling einfach nach Hause auf die Couch oder sonst wohin holen. Alles, was wir dafür brauchen ist Weißwein, Orangensaft, Vanille und ein paar Gewürze.

Zutaten für 2 Tassen:

1/2 l Weißwein (trocken)

125 ml Orangensaft (wenn möglich frisch gepresst)

4 Nelken

1/2 Apfel

2 Stück Sternanis

1 TL Zimt

1 TL Lebkuchengewürz

1/2 Vanilleschote

2 EL weißer Kandiszucker

Zubereitung:

Weißwein und Orangensaft erhitzen, aber nicht zum Kochen bringen.

Dann alle Gewürze und den in Spalten geschnittenen Apfel in den Topf dazugeben.

Jetzt das Mark aus der Vanilleschote kratzen und ebenfalls zur Mischung geben, danach den Kandiszucker unterrühren, bis er sich aufgelöst hat.

Alles etwa 30 Minuten ziehen lassen. Achtung: Der Glühwein sollte dabei nie kochen!

Zum Schluss die Mischung durch ein Sieb in die Gläser füllen.

6. Coquito

Das Trendgetränk aus Puerto Rico zählt zu den absoluten Geheimtipps! Denn es wärmt, ohne heiß zu sein, putscht auf und sorgt für richtig Stimmung – dafür ist der weiße Rum zuständig, der sich in dem Drink befindet. Neugierig geworden? Dann probiert es doch einfach selbst aus!

Zutaten für 2 Tassen:

80 ml weißer Rum

125 ml Kokosmilch

124 ml Kondensmilch

1 TL Zimt

Eine Prise Muskat

Zubereitung: